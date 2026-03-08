Рейтинг@Mail.ru
Джакомель заявил, что возобновит выступления после операции на сердце
Биатлон
Биатлон
 
00:23 08.03.2026 (обновлено: 00:24 08.03.2026)
Джакомель заявил, что возобновит выступления после операции на сердце
Джакомель заявил, что возобновит выступления после операции на сердце - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
Джакомель заявил, что возобновит выступления после операции на сердце
Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель сообщил, что в будущем получит разрешение на соревнования после перенесенной операции на сердце. РИА Новости Спорт, 08.03.2026
биатлон
спорт
спорт
Биатлон, Спорт
Джакомель заявил, что возобновит выступления после операции на сердце

Биатлонист Джакомель заявил, что возобновит выступления после операции на сердце

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель сообщил, что в будущем получит разрешение на соревнования после перенесенной операции на сердце.
Джакомель 20 февраля по ходу масс-старта на Олимпиаде в Италии указал тренерам в район грудной клетки, после чего сошел с дистанции. Впоследствии электрофизиологическое исследование выявило у него нарушение проводимости предсердий, что потребовало проведения последующей абляции (малоинвазивная процедура, которая выполняется при закрытой грудной клетке). Операция прошла успешно 24 февраля. На следующий день спортсмен сообщил, что досрочно завершил сезон.
"Наконец-то снова дышу свежим воздухом. Сегодня третий день физических нагрузок (потому что тренировки - это нечто), и это очень хорошо. Вообще-то мечтаю о соревнованиях, но хорошая новость в том, что в будущем мне разрешат участвовать! Я не привык смотреть гонки с дивана", - подписал свое фото с тренировки на велосипеде итальянец в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Джакомелю 25 лет. На Играх 2026 года он завоевал серебро в смешанной эстафете. Также на его счету три серебряные награды и одна бронзовая медаль чемпионатов мира.
