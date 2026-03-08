Джакомель заявил, что возобновит выступления после операции на сердце

«

"Наконец-то снова дышу свежим воздухом. Сегодня третий день физических нагрузок (потому что тренировки - это нечто), и это очень хорошо. Вообще-то мечтаю о соревнованиях, но хорошая новость в том, что в будущем мне разрешат участвовать! Я не привык смотреть гонки с дивана", - подписал свое фото с тренировки на велосипеде итальянец в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).