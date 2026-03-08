https://ria.ru/20260308/bpla-2079320620.html
ПВО вечером и ночью уничтожила БПЛА в Ростовской области
ПВО вечером и ночью уничтожила БПЛА в Ростовской области - РИА Новости, 08.03.2026
ПВО вечером и ночью уничтожила БПЛА в Ростовской области
Беспилотники были уничтожены вечером и ночью в трех районах Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. РИА Новости, 08.03.2026
ростовская область
