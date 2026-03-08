https://ria.ru/20260308/bolshunov-2079357411.html
Большунов рассказал о нелучшем состоянии после победы с отрывом в марафоне
Большунов рассказал о нелучшем состоянии после победы с отрывом в марафоне
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов заявил, что пока не чувствует себя в том состоянии, чтобы уверенно выигрывать с отрывом, как это было раньше.
В воскресенье Большунов
одержал победу в 50-километровой гонке свободным стилем, опередив ближайшего преследователя Андрея Мельниченко
на 40,3 секунды. После победы он стал 30-кратным чемпионом России
.
"Сегодня удалось выиграть. В принципе, как это раньше получалось, с отрывом. Но пока не то самочувствие, не то состояние, когда ты можешь уверенно бежать и выигрывать. Пока это еще не то состояние. Но я рад, что обретаю его. Уже могу бороться с ребятами и показывать быстрые секунды", - сказал Большунов журналистам.
Также Большунов сообщил о намерении внести серьезные изменения в подготовку в межсезонье. "Мне кажется, надо что-то менять. Чтобы развиваться, нужно, наверное, что-нибудь поменять. Пока еще не знаю, нужно подумать об этом. Может быть, и более глобально, но и в тренировочном плане надо подумать. Потому что летом нужно хорошо потренироваться. Уже которое лето во время подготовки много тренировок срывается: то спина, то еще что-нибудь. Постоянно какие-то травмы, которые не дают максимально тренироваться и полностью выкладываться. И приходится зимой наверстывать то, что летом пропущено. Нужно немного менять тактику именно летней подготовки", - добавил спортсмен.
Большунову 29 лет, он является трехкратным чемпионом Олимпиады в Пекине
, шестикратным призером Игр, чемпионом мира 2021 года.