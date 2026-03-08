Рейтинг@Mail.ru
Большунов рассказал о нелучшем состоянии после победы с отрывом в марафоне
Лыжные гонки
 
08.03.2026
Большунов рассказал о нелучшем состоянии после победы с отрывом в марафоне
Большунов рассказал о нелучшем состоянии после победы с отрывом в марафоне - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
Большунов рассказал о нелучшем состоянии после победы с отрывом в марафоне
Трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов заявил, что пока не чувствует себя в том состоянии, чтобы уверенно выигрывать с отрывом, как это было РИА Новости Спорт, 08.03.2026
Большунов рассказал о нелучшем состоянии после победы с отрывом в марафоне

Большунов после победы в марафоне с отрывом заявил о слабой готовности

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов заявил, что пока не чувствует себя в том состоянии, чтобы уверенно выигрывать с отрывом, как это было раньше.
В воскресенье Большунов одержал победу в 50-километровой гонке свободным стилем, опередив ближайшего преследователя Андрея Мельниченко на 40,3 секунды. После победы он стал 30-кратным чемпионом России.
"Сегодня удалось выиграть. В принципе, как это раньше получалось, с отрывом. Но пока не то самочувствие, не то состояние, когда ты можешь уверенно бежать и выигрывать. Пока это еще не то состояние. Но я рад, что обретаю его. Уже могу бороться с ребятами и показывать быстрые секунды", - сказал Большунов журналистам.
Также Большунов сообщил о намерении внести серьезные изменения в подготовку в межсезонье. "Мне кажется, надо что-то менять. Чтобы развиваться, нужно, наверное, что-нибудь поменять. Пока еще не знаю, нужно подумать об этом. Может быть, и более глобально, но и в тренировочном плане надо подумать. Потому что летом нужно хорошо потренироваться. Уже которое лето во время подготовки много тренировок срывается: то спина, то еще что-нибудь. Постоянно какие-то травмы, которые не дают максимально тренироваться и полностью выкладываться. И приходится зимой наверстывать то, что летом пропущено. Нужно немного менять тактику именно летней подготовки", - добавил спортсмен.
Большунову 29 лет, он является трехкратным чемпионом Олимпиады в Пекине, шестикратным призером Игр, чемпионом мира 2021 года.
Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Большунов: собаки спрятались и уже не выходили после женского марафона
Вчера, 11:49
 
Лыжные гонкиСпортРоссияПекинАлександр БольшуновАндрей Мельниченко
 
