Большунов рассказал о нелучшем состоянии после победы с отрывом в марафоне

"Сегодня удалось выиграть. В принципе, как это раньше получалось, с отрывом. Но пока не то самочувствие, не то состояние, когда ты можешь уверенно бежать и выигрывать. Пока это еще не то состояние. Но я рад, что обретаю его. Уже могу бороться с ребятами и показывать быстрые секунды", - сказал Большунов журналистам.

Также Большунов сообщил о намерении внести серьезные изменения в подготовку в межсезонье. "Мне кажется, надо что-то менять. Чтобы развиваться, нужно, наверное, что-нибудь поменять. Пока еще не знаю, нужно подумать об этом. Может быть, и более глобально, но и в тренировочном плане надо подумать. Потому что летом нужно хорошо потренироваться. Уже которое лето во время подготовки много тренировок срывается: то спина, то еще что-нибудь. Постоянно какие-то травмы, которые не дают максимально тренироваться и полностью выкладываться. И приходится зимой наверстывать то, что летом пропущено. Нужно немного менять тактику именно летней подготовки", - добавил спортсмен.