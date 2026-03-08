https://ria.ru/20260308/bolshunov-2079354975.html
Большунов: собаки спрятались и уже не выходили после женского марафона
Большунов: собаки спрятались и уже не выходили после женского марафона - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
Большунов: собаки спрятались и уже не выходили после женского марафона
Победитель мужского марафона на чемпионате России 2026 года по лыжным гонкам Александр Большунов назвал стечением обстоятельств появление собак на трассе во... РИА Новости Спорт, 08.03.2026
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Победитель мужского марафона на чемпионате России 2026 года по лыжным гонкам Александр Большунов назвал стечением обстоятельств появление собак на трассе во время женской гонки на 50 км.
На седьмом круге из тринадцати субботнего женского марафона на трассе появились три собаки. Одна из них бросилась под ноги лидировавшей в гонке Арине Кусургашевой, лыжница потеряла равновесие и упала, из-за чего вылетела с трассы и следовавшая за ней Алина Кудисова. Кудисова не смогла продолжить марафон, она покинула трассу в слезах и прихрамывая. Кусургашева продолжила гонку, но упустила лидерство и финишировала седьмой.
«
"Сегодня такая погода была, что не для собак, мне кажется, они там спрятались и уже не выходили после вчерашнего. Потому что вчера была опасная ситуация. Там нельзя было предсказать, потому что она вроде бы убегала, но убегать собаке было некуда, и она уже возвращалась. И тут стечение обстоятельств, так сказать", - сказал Большунов журналистам.
В воскресенье трехкратный олимпийский чемпион стал победителем мужского марафона. 29-летний Большунов
стал 30-кратным чемпионом страны.