"Четко выполнил план": Крянин оценил победу Большунова в масс-старте

"Он ушел в отрыв километров за семь-восемь до финиша, и его план хорошо сработал. Все спортсмены выходят бороться за первое место, но все зависит от того, кто и как реализует свою тактику на гонку. Победа Большунова сегодня логичная и закономерная, он составил план на марафонскую дистанцию и четко выполнил его. И получил тот результат, к которому стремился", - добавил собеседник агентства.