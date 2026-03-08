Рейтинг@Mail.ru
"Четко выполнил план": Крянин оценил победу Большунова в масс-старте
10:48 08.03.2026 (обновлено: 10:50 08.03.2026)
"Четко выполнил план": Крянин оценил победу Большунова в масс-старте
"Четко выполнил план": Крянин оценил победу Большунова в масс-старте
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выбрал правильный тактический план, своевременно ушел в отрыв и заслуженно стал победителем чемпионата... РИА Новости Спорт, 08.03.2026
2026-03-08T10:48:00+03:00
2026-03-08T10:50:00+03:00
спорт
южно-сахалинск
россия
александр большунов
сергей крянин
андрей мельниченко
федерация лыжных гонок россии (флгр)
южно-сахалинск
россия
"Четко выполнил план": Крянин оценил победу Большунова в масс-старте

МОСКВА, 8 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выбрал правильный тактический план, своевременно ушел в отрыв и заслуженно стал победителем чемпионата страны в масс-старте на 50 км свободным стилем, заявил РИА Новости член исполкома Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин.
В воскресенье Большунов стал победителем мужского марафона. Он преодолел дистанцию за 2 часа 15 минут 52,5 секунды. Второе место занял Андрей Мельниченко (отставание - 40,3 секунды), третье - Евгений Семяшкин (+41,2). Большунову 29 лет, он стал 30-кратным чемпионом страны.
«
"Это была классная гонка, и было интересно смотреть за борьбой на дистанции и как у кого работают лыжи. (Ставшему пятым) Сергею Ардашеву немного не повезло с лыжами, молодец Андрей Мельниченко, сумевший занять второе место. Александр Большунов сейчас находится в хорошей форме, но при каких-то обстоятельствах она может быть еще и лучше. Главное – работать, а перспектива развития есть. Александр сегодня выбрал свою тактику, придерживался ее по дистанции и у него все получилось", - сказал Крянин.
"Он ушел в отрыв километров за семь-восемь до финиша, и его план хорошо сработал. Все спортсмены выходят бороться за первое место, но все зависит от того, кто и как реализует свою тактику на гонку. Победа Большунова сегодня логичная и закономерная, он составил план на марафонскую дистанцию и четко выполнил его. И получил тот результат, к которому стремился", - добавил собеседник агентства.
Мужской марафон завершил программу турнира в Южно-Сахалинске, который впервые принял чемпионат России на трассах лыжно-биатлонного комплекса "Триумф".
