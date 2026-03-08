Рейтинг@Mail.ru
Большунов выиграл масс-старт на 50 километров на чемпионате России
Лыжные гонки
 
10:00 08.03.2026 (обновлено: 10:43 08.03.2026)
Большунов выиграл масс-старт на 50 километров на чемпионате России
Большунов выиграл масс-старт на 50 километров на чемпионате России - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
Большунов выиграл масс-старт на 50 километров на чемпионате России
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем масс-старта на 50 км свободным стилем на чемпионате России по лыжным гонкам, который прошел РИА Новости Спорт, 08.03.2026
лыжные гонки
андрей мельниченко (спорт)
александр большунов
евгения крупицкая
андрей мельниченко (спорт), александр большунов, евгения крупицкая
Лыжные гонки, Андрей Мельниченко (спорт), Александр Большунов, Евгения Крупицкая
Большунов выиграл масс-старт на 50 километров на чемпионате России

Большунов выиграл масс-старт на 50 км на чемпионате России по лыжным гонкам

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 мар - РИА Новости. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем масс-старта на 50 км свободным стилем на чемпионате России по лыжным гонкам, который прошел в Южно-Сахалинске.
Большунов преодолел дистанцию за 2 часа 15 минут 52,5 секунды. Второе место занял Андрей Мельниченко (отставание - 40,3 секунды), третье - Евгений Семяшкин (+41,2).
Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
FIS сделала бы все для победы Клебо, заявил Большунов
4 марта, 11:57
Ранее в субботу Евгения Крупицкая стала победительницей масс-старта на 50 км свободным стилем.
Большунову 29 лет. Он стал 30-кратным чемпионом страны.
Мужской марафон завершил программу чемпионата России, который впервые прошел на трассах лыжно-биатлонного комплекса "Триумф".
 
Лыжные гонкиАндрей Мельниченко (спорт)Александр БольшуновЕвгения Крупицкая
 
