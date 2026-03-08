https://ria.ru/20260308/bolshunov-2079345154.html
Большунов выиграл масс-старт на 50 километров на чемпионате России
Большунов выиграл масс-старт на 50 километров на чемпионате России - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
Большунов выиграл масс-старт на 50 километров на чемпионате России
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем масс-старта на 50 км свободным стилем на чемпионате России по лыжным гонкам
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 мар - РИА Новости. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем масс-старта на 50 км свободным стилем на чемпионате России по лыжным гонкам, который прошел в Южно-Сахалинске.
Большунов преодолел дистанцию за 2 часа 15 минут 52,5 секунды. Второе место занял Андрей Мельниченко (отставание - 40,3 секунды), третье - Евгений Семяшкин (+41,2).
Ранее в субботу Евгения Крупицкая стала победительницей масс-старта на 50 км свободным стилем.
Большунову 29 лет. Он стал 30-кратным чемпионом страны.
Мужской марафон завершил программу чемпионата России, который впервые прошел на трассах лыжно-биатлонного комплекса "Триумф".