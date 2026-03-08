https://ria.ru/20260308/biatlonistki-2079403661.html
Шведские биатлонистки выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Финляндии
Сборная Швеции стала победительницей женской эстафеты 4 по 6 км на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти. РИА Новости Спорт, 08.03.2026
