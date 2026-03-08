Рейтинг@Mail.ru
"Мак.бай" пообещал Лукашенко полностью перейти на белорусские продукты
16:01 08.03.2026
"Мак.бай" пообещал Лукашенко полностью перейти на белорусские продукты
"Мак.бай" пообещал Лукашенко полностью перейти на белорусские продукты
Директор ранее принадлежавшей McDonald's белорусской сети ресторанов быстрого питания "Мак.бай" (Mak.by) Виктория Данько пообещала президенту страны Александру...
минск, белоруссия, александр лукашенко, mcdonald's corporation, в мире
Минск, Белоруссия, Александр Лукашенко, McDonald's Corporation, В мире
"Мак.бай" пообещал Лукашенко полностью перейти на белорусские продукты

"Мак.бай" пообещал Лукашенко перейти на белорусские продукты к концу года

© Фото : Пул Первого/TelegramПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения одного из ресторанов сети быстрого питания "Мак.бай"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения одного из ресторанов сети быстрого питания Мак.бай - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© Фото : Пул Первого/Telegram
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения одного из ресторанов сети быстрого питания "Мак.бай"
МИНСК, 8 мар - РИА Новости. Директор ранее принадлежавшей McDonald's белорусской сети ресторанов быстрого питания "Мак.бай" (Mak.by) Виктория Данько пообещала президенту страны Александру Лукашенко, что до конца года сеть полностью перейдет на отечественные продукты.
"Мы развиваем белорусское, и сейчас на 96,6% у нас свои продукты, белорусские. Но мы дали обещание президенту, что до конца года на 100% перейдем на белорусское", - приводит слова Данько агентство Белта.
Лукашенко в воскресенье побывал в одном из ресторанов "Мак.бай" в Минске. В августе 2025 года президент заявил, что посетит заведение бывшей сети McDonald's, с апреля 2023 года работающей в республике под брендом "Мак.бай", когда весь предлагаемый там ассортимент еды будет готовиться в Белоруссии и из белорусских продуктов. В прошлом году Лукашенко докладывали, что белорусские продукты в сети занимают 84%, а 16% - это булочки для бургеров, но в начале 2026 года построят свою пекарню и продукты на 100% будут отечественными.
Данько сообщила, что пекарня по производству бургерных булочек уже работает, в будущем для ресторанов планируется выпекать отечественные пирожки.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился с журналистами бургером во время посещения одного из ресторанов сети быстрого питания Мак.бай - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Лукашенко поделился бургером с журналистами
МинскБелоруссияАлександр ЛукашенкоMcDonald's CorporationВ мире
 
 
