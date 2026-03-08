Рейтинг@Mail.ru
01:00 08.03.2026
Гол Ямаля принес "Барселоне" победу над "Атлетиком" в матче Ла Лиги
Гол Ямаля принес "Барселоне" победу над "Атлетиком" в матче Ла Лиги
https://ria.ru/20260307/atletiko-2079295133.html
Гол Ямаля принес "Барселоне" победу над "Атлетиком" в матче Ла Лиги

"Барселона" обыграла "Атлетик" в матче чемпионата Испании благодаря голу Ямаля

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. "Барселона" одержала победу над "Атлетиком" из Бильбао в матче 27-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча в Бильбао завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Мяч на 68-й минуте забил Ламин Ямаль.
Чемпионат Испании по футболу
07 марта 2026 • начало в 23:00
Завершен
Атлетик Бильбао
0 : 1
Барселона
68‎’‎ • Ламин Ямаль
(Педри)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Барселона" одержала третью подряд победу в чемпионате страны. Команда Ханс-Дитер Флика, набрав 67 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице. "Атлетик" с 35 баллами занимает девятое место.
В следующем туре "Атлетик" 14 марта сыграет в гостях с "Жироной", днем позднее "Барселона" примет "Севилью".
