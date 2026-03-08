https://ria.ru/20260308/barselona-2079306132.html
Гол Ямаля принес "Барселоне" победу над "Атлетиком" в матче Ла Лиги
Гол Ямаля принес "Барселоне" победу над "Атлетиком" в матче Ла Лиги - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
Гол Ямаля принес "Барселоне" победу над "Атлетиком" в матче Ла Лиги
"Барселона" одержала победу над "Атлетиком" из Бильбао в матче 27-го тура чемпионата Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 08.03.2026
2026-03-08T01:00:00+03:00
2026-03-08T01:00:00+03:00
2026-03-08T01:04:00+03:00
футбол
спорт
ханс-дитер флик
чемпионат испании по футболу
ламин ямаль
барселона
атлетик (бильбао)
жирона
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043597551_0:33:1080:641_1920x0_80_0_0_1f67979c385a9ce489cbbf337e43f5cc.jpg
https://ria.ru/20260307/atletiko-2079295133.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043597551_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_57eab5d62cb57b34b59abfaae857e2d4.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, ханс-дитер флик, чемпионат испании по футболу, ламин ямаль, барселона, атлетик (бильбао), жирона
Футбол, Спорт, Ханс-Дитер Флик, Чемпионат Испании по футболу, Ламин Ямаль, Барселона, Атлетик (Бильбао), Жирона
Гол Ямаля принес "Барселоне" победу над "Атлетиком" в матче Ла Лиги
"Барселона" обыграла "Атлетик" в матче чемпионата Испании благодаря голу Ямаля