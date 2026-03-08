Умерла легендарная советская балерина

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Советская балерина Нинель Петрова умерла на 102-м году жизни, об этом сообщил Мариинский театр в оветская балерина Нинель Петрова умерла на 102-м году жизни, об этом сообщил Мариинский театр в Telegram-канале

"Сегодня, 7 марта, на 102-м году жизни умерла выдающаяся балерина Нинель Петрова", — говорится в публикации.

Петрова закончила Ленинградское хореографическое училище в 1944 году и сразу присоединилась к труппе Кировского (Мариинского) театра, в котором выступала до 1968 года.

После ухода со сцены она являлась главным балетмейстером и репетитором труппы "Хореографические миниатюры" и преподавала в Ленинградской консерватории.