Умерла легендарная советская балерина
Умерла легендарная советская балерина - РИА Новости, 08.03.2026
Умерла легендарная советская балерина
оветская балерина Нинель Петрова умерла на 102-м году жизни, об этом сообщил Мариинский театр в Telegram-канале. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T01:04:00+03:00
2026-03-08T01:04:00+03:00
2026-03-08T09:06:00+03:00
россия
Умерла легендарная советская балерина
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости.
оветская балерина Нинель Петрова умерла на 102-м году жизни, об этом сообщил Мариинский театр в Telegram-канале
.
"Сегодня, 7 марта, на 102-м году жизни умерла выдающаяся балерина Нинель Петрова", — говорится в публикации.
Петрова закончила Ленинградское хореографическое училище в 1944 году и сразу присоединилась к труппе Кировского (Мариинского) театра, в котором выступала до 1968 года.
После ухода со сцены она являлась главным балетмейстером и репетитором труппы "Хореографические миниатюры" и преподавала в Ленинградской консерватории.
Петрова была первой исполнительницей партий в постановках Л. Якобсона "Маскарад", "Спартак", "Вечная весна". Также исполняла партии Жизели, Марии в хореографической поэме "Бахчисарайский фонтан", Панночки в "Тарасе Бульбе".