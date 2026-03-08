Рейтинг@Mail.ru
Умерла легендарная советская балерина
01:04 08.03.2026 (обновлено: 09:06 08.03.2026)
Умерла легендарная советская балерина
оветская балерина Нинель Петрова умерла на 102-м году жизни, об этом сообщил Мариинский театр в Telegram-канале. РИА Новости, 08.03.2026
мариинский театр, россия, нинель петрова
Культура, Мариинский театр, Россия, Нинель Петрова
Нинель Петрова
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Советская балерина Нинель Петрова умерла на 102-м году жизни, об этом сообщил Мариинский театр в Telegram-канале.
"Сегодня, 7 марта, на 102-м году жизни умерла выдающаяся балерина Нинель Петрова", — говорится в публикации.
Петрова закончила Ленинградское хореографическое училище в 1944 году и сразу присоединилась к труппе Кировского (Мариинского) театра, в котором выступала до 1968 года.
Нинель Петрова в балете Б.А. Асафьева "Бахчисарайский фонтан"
Нинель Петрова в балете Б.А. Асафьева "Бахчисарайский фонтан"
После ухода со сцены она являлась главным балетмейстером и репетитором труппы "Хореографические миниатюры" и преподавала в Ленинградской консерватории.
Петрова была первой исполнительницей партий в постановках Л. Якобсона "Маскарад", "Спартак", "Вечная весна". Также исполняла партии Жизели, Марии в хореографической поэме "Бахчисарайский фонтан", Панночки в "Тарасе Бульбе".
 
Культура
 
 
