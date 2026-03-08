Автобусы с россиянами с круизных лайнеров готовы выехать из Дохи в Эр-Рияд

ДОХА, 8 мар - РИА Новости. Первые два автобуса с российскими туристами, которые находятся на круизных лайнерах Celestyal Journey и Mein Schiff V в порту столицы Катара с 28 февраля из-за обострения ситуации в регионе, готовятся выехать из Дохи в Эр-Рияд, передает корреспондент РИА Новости с места отправки.