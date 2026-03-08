Автобусы с россиянами с круизных лайнеров готовы выехать из Дохи в Эр-Рияд

ДОХА, 8 мар - РИА Новости. Первые два автобуса с российскими туристами, которые находятся на круизных лайнерах Celestyal Journey и Mein Schiff V в порту столицы Катара с 28 февраля из-за обострения ситуации в регионе, готовятся выехать из Дохи в Эр-Рияд, передает корреспондент РИА Новости с места отправки.
К месту стоянки судов подъехали два автобуса, началась посадка пассажиров, которые выходят с круизных лайнеров. Как рассказал РИА Новости представитель компании-перевозчика, комфортабельные автобусы рассчитаны на 35 и 39 мест.
Ранее посольство России в Дохе сообщило в своем Telegram-канале, что совместно с туристическими и транспортными компаниями, а также в контакте с катарскими властями идет проработка вопроса о выезде в Россию из Катара через территорию Саудовской Аравии россиян из числа пассажиров круизных лайнеров Celestyal Journey и Mein Schiff V, а также туристов, прибывших по путевкам туркомпании Kazunion. По его данным, на круизных судах в порту Дохи находятся порядка 200 россиян.