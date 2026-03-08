Рейтинг@Mail.ru
Австралия эвакуирует семьи дипломатов из ОАЭ - РИА Новости, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:11 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/avstralija-2079397886.html
Австралия эвакуирует семьи дипломатов из ОАЭ
Австралия эвакуирует семьи дипломатов из ОАЭ - РИА Новости, 08.03.2026
Австралия эвакуирует семьи дипломатов из ОАЭ
Глава МИД Австралии Пенни Вонг заявила, что правительство страны распорядилось вывезти членов семей австралийских дипломатов из Объединённых Арабских Эмиратов... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T16:11:00+03:00
2026-03-08T16:11:00+03:00
в мире
австралия
оаэ
сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078580031_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_08ac7e91984534b6fb63e8deca3ef92e.jpg
https://ria.ru/20260307/pvo-2079290149.html
https://ria.ru/20260307/turist-2079192573.html
австралия
оаэ
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078580031_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_ac69f8a1adbc911ef078f8ce1ecf86b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, австралия, оаэ, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Австралия, ОАЭ, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Австралия эвакуирует семьи дипломатов из ОАЭ

Австралия эвакуирует семьи дипломатов из ОАЭ на фоне ухудшения ситуации

© AP Photo / Altaf QadriПассажиры у международного аэропорта Дубая
Пассажиры у международного аэропорта Дубая - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© AP Photo / Altaf Qadri
Пассажиры у международного аэропорта Дубая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДЖАКАРТА, 8 мар — РИА Новости. Глава МИД Австралии Пенни Вонг заявила, что правительство страны распорядилось вывезти членов семей австралийских дипломатов из Объединённых Арабских Эмиратов на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в регионе.
"Правительство Австралии распорядилось об отъезде членов семей австралийских официальных лиц, находящихся в ОАЭ, в связи с ухудшением ситуации в сфере безопасности", — говорится в заявлении министра, опубликованном в соцсети X.
Скорая помощь в ОАЭ - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
В ОАЭ сообщили о гибели иностранца из-за падения осколков после работы ПВО
7 марта, 21:47
По словам Вонг, власти также обновили рекомендации по поездкам и продолжают призывать граждан Австралии воздержаться от поездок в ОАЭ.
Министр напомнила, что 28 февраля австралийские власти рекомендовали всем гражданам страны покинуть ОАЭ. "Мы активно работаем, чтобы помочь австралийцам сделать это. Мы взаимодействуем с авиакомпаниями и напрямую связываемся с зарегистрированными австралийцами, когда узнаём о наличии свободных мест на рейсах", — отметила она.
Вонг добавила, что, если гражданам удаётся получить билет на вылет, им следует воспользоваться этой возможностью.
По данным МИД, более 1700 австралийцев уже прибыли в Австралию прямыми рейсами из ОАЭ.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Дым поднимается после атаки иранского беспилотника в портовой зоне Дубая, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Турист из России рассказал, как попал под ударную волну в Дубае
7 марта, 10:05
 
В миреАвстралияОАЭСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала