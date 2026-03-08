Австралия эвакуирует семьи дипломатов из ОАЭ

ДЖАКАРТА, 8 мар — РИА Новости. Глава МИД Австралии Пенни Вонг заявила, что правительство страны распорядилось вывезти членов семей австралийских дипломатов из Объединённых Арабских Эмиратов на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в регионе.

"Правительство Австралии распорядилось об отъезде членов семей австралийских официальных лиц, находящихся в ОАЭ , в связи с ухудшением ситуации в сфере безопасности", — говорится в заявлении министра, опубликованном в соцсети X

По словам Вонг, власти также обновили рекомендации по поездкам и продолжают призывать граждан Австралии воздержаться от поездок в ОАЭ.

Министр напомнила, что 28 февраля австралийские власти рекомендовали всем гражданам страны покинуть ОАЭ. "Мы активно работаем, чтобы помочь австралийцам сделать это. Мы взаимодействуем с авиакомпаниями и напрямую связываемся с зарегистрированными австралийцами, когда узнаём о наличии свободных мест на рейсах", — отметила она.

Вонг добавила, что, если гражданам удаётся получить билет на вылет, им следует воспользоваться этой возможностью.

По данным МИД, более 1700 австралийцев уже прибыли в Австралию прямыми рейсами из ОАЭ.