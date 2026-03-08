https://ria.ru/20260308/avstralija-2079397886.html
Австралия эвакуирует семьи дипломатов из ОАЭ
Австралия эвакуирует семьи дипломатов из ОАЭ - РИА Новости, 08.03.2026
Австралия эвакуирует семьи дипломатов из ОАЭ
Глава МИД Австралии Пенни Вонг заявила, что правительство страны распорядилось вывезти членов семей австралийских дипломатов из Объединённых Арабских Эмиратов... РИА Новости, 08.03.2026
Австралия эвакуирует семьи дипломатов из ОАЭ
Австралия эвакуирует семьи дипломатов из ОАЭ на фоне ухудшения ситуации
ДЖАКАРТА, 8 мар — РИА Новости. Глава МИД Австралии Пенни Вонг заявила, что правительство страны распорядилось вывезти членов семей австралийских дипломатов из Объединённых Арабских Эмиратов на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в регионе.
"Правительство Австралии
распорядилось об отъезде членов семей австралийских официальных лиц, находящихся в ОАЭ
, в связи с ухудшением ситуации в сфере безопасности", — говорится в заявлении министра, опубликованном в соцсети X
.
По словам Вонг, власти также обновили рекомендации по поездкам и продолжают призывать граждан Австралии воздержаться от поездок в ОАЭ.
Министр напомнила, что 28 февраля австралийские власти рекомендовали всем гражданам страны покинуть ОАЭ. "Мы активно работаем, чтобы помочь австралийцам сделать это. Мы взаимодействуем с авиакомпаниями и напрямую связываемся с зарегистрированными австралийцами, когда узнаём о наличии свободных мест на рейсах", — отметила она.
Вонг добавила, что, если гражданам удаётся получить билет на вылет, им следует воспользоваться этой возможностью.
По данным МИД, более 1700 австралийцев уже прибыли в Австралию прямыми рейсами из ОАЭ.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.