18:44 08.03.2026 (обновлено: 21:45 08.03.2026)
Почти восемь тысяч человек перевезут из ОАЭ и Омана в Россию 8 марта
Авиакомпании планируют в воскресенье перевезти почти 8 тысяч человек на 37 рейсах из ОАЭ и Омана в Россию, сообщает Минтранс РФ. РИА Новости, 08.03.2026
Почти восемь тысяч человек перевезут из ОАЭ и Омана в Россию 8 марта

Авиакомпании планируют 8 марта перевезти почти 8 тыс человек из ОАЭ и Омана в РФ

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Авиакомпании планируют в воскресенье перевезти почти 8 тысяч человек на 37 рейсах из ОАЭ и Омана в Россию, сообщает Минтранс РФ.
"Еще почти 8 тысяч человек на 37 рейсах планируют перевезти из ОАЭ и Омана в Россию 8 марта. Перелеты выполняются при поддержке Минтранса России и подведомственной ему Росавиации, в координации с ближневосточными авиационными властями", - говорится в сообщении.
"Аэрофлот" запланировал три вывозных рейса из Дубая и Абу-Даби
Вчера, 20:39
 
Россия ОАЭ Оман Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
