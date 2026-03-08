https://ria.ru/20260308/aviakompanii-2079439012.html
Почти восемь тысяч человек перевезут из ОАЭ и Омана в Россию 8 марта
Почти восемь тысяч человек перевезут из ОАЭ и Омана в Россию 8 марта - РИА Новости, 08.03.2026
Почти восемь тысяч человек перевезут из ОАЭ и Омана в Россию 8 марта
Авиакомпании планируют в воскресенье перевезти почти 8 тысяч человек на 37 рейсах из ОАЭ и Омана в Россию, сообщает Минтранс РФ. РИА Новости, 08.03.2026
Почти восемь тысяч человек перевезут из ОАЭ и Омана в Россию 8 марта
