18:26 08.03.2026
ЦАХАЛ заявила о начале крупномасштабных ударов по целям в Иране
ЦАХАЛ заявила о начале крупномасштабных ударов по целям в Иране
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о начале крупномасштабных ударов по целям в Тегеране и Иране в целом. РИА Новости, 08.03.2026
в мире, тегеран (город), иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Тегеран (город), Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
ЦАХАЛ заявила о начале крупномасштабных ударов по целям в Иране

ЦАХАЛ заявила о начале крупномасштабных ударов по целям в Тегеране

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о начале крупномасштабных ударов по целям в Тегеране и Иране в целом.
«
"ЦАХАЛ начал крупномасштабные удары по... целям в Тегеране и дополнительным районам в Иране", - говорится в заявлении в Telegram-канале армии.
