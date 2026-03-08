Рейтинг@Mail.ru
В Саудовской Аравии при падении снаряда погибли два человека - РИА Новости, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:34 08.03.2026 (обновлено: 19:36 08.03.2026)
https://ria.ru/20260308/aravija-2079426349.html
В Саудовской Аравии при падении снаряда погибли два человека
В Саудовской Аравии при падении снаряда погибли два человека - РИА Новости, 08.03.2026
В Саудовской Аравии при падении снаряда погибли два человека
Два человека погибли, 12 пострадали в результате падения снаряда на жилой квартал в провинции Аль-Хардж к востоку от столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда,... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T19:34:00+03:00
2026-03-08T19:36:00+03:00
в мире
саудовская аравия
эр-рияд (город)
индия
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143991/65/1439916538_0:600:5760:3840_1920x0_80_0_0_ecbfca00fa8384d3336f6b9a6abb96cf.jpg
https://ria.ru/20260228/abu-dabi-2077403736.html
саудовская аравия
эр-рияд (город)
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143991/65/1439916538_587:0:5707:3840_1920x0_80_0_0_5a7bb0e86d38ca73a46d2d844ea51b98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, саудовская аравия, эр-рияд (город), индия, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Саудовская Аравия, Эр-Рияд (город), Индия, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Саудовской Аравии при падении снаряда погибли два человека

В Саудовской Аравии при падении снаряда на жилой квартал погибли два человека

© AP Photo / Mosa'ab ElshamyКарета скорой помощи в Саудовской Аравии
Карета скорой помощи в Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
Карета скорой помощи в Саудовской Аравии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОХА, 8 мар - РИА Новости. Два человека погибли, 12 пострадали в результате падения снаряда на жилой квартал в провинции Аль-Хардж к востоку от столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда, сообщила служба гражданской обороны королевства в социальной сети Х.
«
"Военный снаряд упал на жилой район в провинции Аль-Хардж, в результате чего погибли два человека и 12 получили ранения. Погибшие были гражданами Индии и Бангладеш, пострадавшие - граждане Бангладеш", - уточнили спасатели.
Вид на Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
В Абу-Даби из-за падения обломков сбитой ракеты погиб один человек
28 февраля, 13:19
 
В миреСаудовская АравияЭр-Рияд (город)ИндияВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала