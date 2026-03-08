https://ria.ru/20260308/aravija-2079426349.html
В Саудовской Аравии при падении снаряда погибли два человека
Два человека погибли, 12 пострадали в результате падения снаряда на жилой квартал в провинции Аль-Хардж к востоку от столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда,... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T19:34:00+03:00
2026-03-08T19:34:00+03:00
2026-03-08T19:36:00+03:00
В Саудовской Аравии при падении снаряда на жилой квартал погибли два человека