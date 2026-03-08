Рейтинг@Mail.ru
Андреева победила во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе
Теннис
 
08:47 08.03.2026 (обновлено: 11:31 08.03.2026)
Андреева победила во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе
Андреева победила во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе
Андреева победила во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

Мирра Андреева всухую обыграла Сьерру во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу над аргентинкой Соланой Сьеррой в матче второго круга турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого превышает 9,4 миллиона долларов.
Встреча завершилась победой посеянной под 8-м номером Андреевой со счетом 6:0, 6:0. Теннисистки провели на корте 50 минут.
В следующем раунде Андреева встретится с чешкой Катержиной Синяковой.
В другом матче второго круга россиянка Людмила Самсонова (19-й номер посева) уступила американке Эшлин Крюгер со счетом 6:3, 5:7, 2:6. Встреча продлилась 2 часа 26 минут.
Заголовок открываемого материала