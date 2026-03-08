https://ria.ru/20260308/andreeva-2079329824.html
Андреева победила во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе
Российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу над аргентинкой Соланой Сьеррой в матче второго круга турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США),... РИА Новости Спорт, 08.03.2026
Мирра Андреева всухую обыграла Сьерру во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе