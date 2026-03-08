Рейтинг@Mail.ru
"Аэрофлот" с 3 марта вывез из ОАЭ в Россию около семи тысяч пассажиров - РИА Новости, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:16 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/aeroflot-2079429644.html
"Аэрофлот" с 3 марта вывез из ОАЭ в Россию около семи тысяч пассажиров
"Аэрофлот" с 3 марта вывез из ОАЭ в Россию около семи тысяч пассажиров - РИА Новости, 08.03.2026
"Аэрофлот" с 3 марта вывез из ОАЭ в Россию около семи тысяч пассажиров
Авиакомпания "Аэрофлот" начиная с 3 марта отправила из ОАЭ в Россию 19 рейсов с 6,9 тысячи пассажиров, сообщил перевозчик. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T20:16:00+03:00
2026-03-08T20:16:00+03:00
оаэ
сша
иран
аэрофлот
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154971/26/1549712627_0:59:1200:734_1920x0_80_0_0_8e355a8b6eaadfff04d7316c21f367b4.jpg
https://ria.ru/20260308/aeroflot-2079428950.html
оаэ
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154971/26/1549712627_80:0:1147:800_1920x0_80_0_0_fd821e06fec6745b8c00692b842f758f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оаэ, сша, иран, аэрофлот, военная операция сша и израиля против ирана
ОАЭ, США, Иран, Аэрофлот, Военная операция США и Израиля против Ирана
"Аэрофлот" с 3 марта вывез из ОАЭ в Россию около семи тысяч пассажиров

"Аэрофлот" с 3 марта отправил из ОАЭ в Россию 19 рейсов с 6,9 тысячи пассажиров

CC BY-SA 2.0 / Anna Zvereva / Aeroflot, VQ-BVP, Boeing 737-8LJСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
CC BY-SA 2.0 / Anna Zvereva / Aeroflot, VQ-BVP, Boeing 737-8LJ
Самолет авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" начиная с 3 марта отправила из ОАЭ в Россию 19 рейсов с 6,9 тысячи пассажиров, сообщил перевозчик.
«

"Начиная с 3 марта авиакомпания суммарно отправила 19 рейсов, на которых вывезено 6,9 тысячи пассажиров", - говорится в сообщении.

"Аэрофлот" продолжает формировать рейсы из ОАЭ на ближайшие дни, отметил перевозчик. Авиакомпания советует следить за информацией по контактам, указанным в бронировании, а также за сообщениями от туроператоров.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство
Онлайн-табло в московском аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
"Аэрофлот" открыл продажу билетов на семь рейсов из ОАЭ в Москву
Вчера, 20:09
 
ОАЭСШАИранАэрофлотВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала