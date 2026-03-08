https://ria.ru/20260308/aeroflot-2079429644.html
"Аэрофлот" с 3 марта вывез из ОАЭ в Россию около семи тысяч пассажиров
Авиакомпания "Аэрофлот" начиная с 3 марта отправила из ОАЭ в Россию 19 рейсов с 6,9 тысячи пассажиров, сообщил перевозчик. РИА Новости, 08.03.2026
"Аэрофлот" с 3 марта отправил из ОАЭ в Россию 19 рейсов с 6,9 тысячи пассажиров