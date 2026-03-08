https://ria.ru/20260308/aeroflot-2078959498.html
"Аэрофлот" подарит женщинам розы на рейсах 8 марта
"Аэрофлот" подарит женщинам розы на рейсах 8 марта - РИА Новости, 08.03.2026
"Аэрофлот" подарит женщинам розы на рейсах 8 марта
На всех собственных рейсах "Аэрофлота", вылетающих из Москвы 8 марта, представительницам прекрасного пола подарят по розе и угостят бокалом игристого вина,... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T09:10:00+03:00
2026-03-08T09:10:00+03:00
2026-03-08T09:10:00+03:00
аэрофлот
москва
международный женский день
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599822543_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_0fb86c8627e6436ed77c958fb55e8bae.jpg
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599822543_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f246801793b8db0a36a62395ea79cb1b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аэрофлот, москва, международный женский день
Аэрофлот, Москва, Международный женский день
"Аэрофлот" подарит женщинам розы на рейсах 8 марта
Женщинам подарят розы на рейсах "Аэрофлота" 8 марта
МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. На всех собственных рейсах "Аэрофлота", вылетающих из Москвы 8 марта, представительницам прекрасного пола подарят по розе и угостят бокалом игристого вина, сообщает пресс-служба авиакомпании.
Всего приготовлено более 28 тысяч роз и 4,8 тысячи бутылок игристого вина.
Кроме того, в преддверии праздника в отсеках грузовых самолетов авиакомпании перевозят цветы. С 20 февраля по 5 марта на рейсах "Аэрофлота" и авиакомпании "Россия" перевезено более 539 тонн живых цветов. Так, на рейсах Москва - Владивосток (156 тонн), Москва - Хабаровск (142 тонны), Москва - Южно-Сахалинск (68,5 тонны), Москва - Петропавловск-Камчатский (53 тонны) и Москва - Магадан (34 тонны).
Также в компании сообщили, что более 63% сотрудников "Аэрофлота" — представительницы прекрасного пола. Из них: более 90 человек работают пилотами, более 6,1 тысячи - бортпроводниками, более 1,1 - в департаменте наземного обеспечения перевозок, более 40 женщин занимают должности техников и инженеров в "Аэрофлот Техникс" и более 230 женщин трудятся в департаменте планирования и управления производственной деятельностью, куда входит центр управления полетами.