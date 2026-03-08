"Аэрофлот" подарит женщинам розы на рейсах 8 марта

МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. На всех собственных рейсах "Аэрофлота", вылетающих из Москвы 8 марта, представительницам прекрасного пола подарят по розе и угостят бокалом игристого вина, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Всего приготовлено более 28 тысяч роз и 4,8 тысячи бутылок игристого вина.

Кроме того, в преддверии праздника в отсеках грузовых самолетов авиакомпании перевозят цветы. С 20 февраля по 5 марта на рейсах "Аэрофлота" и авиакомпании "Россия" перевезено более 539 тонн живых цветов. Так, на рейсах Москва - Владивосток (156 тонн), Москва - Хабаровск (142 тонны), Москва - Южно-Сахалинск (68,5 тонны), Москва - Петропавловск-Камчатский (53 тонны) и Москва - Магадан (34 тонны).