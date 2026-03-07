Рейтинг@Mail.ru
Журова уколола Польское телевидение после медалей российских паралимпийцев
16:10 07.03.2026 (обновлено: 16:40 07.03.2026)
Журова уколола Польское телевидение после медалей российских паралимпийцев
Горнолыжники Варвара Ворончихина и Алексей Бугаев проявили себя с самой лучшей стороны, в непростых условиях сумев завоевать бронзовые медали на Паралимпийских... РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Журова: Ворончихина и Бугаев завоевали медали на Паралимпиаде в сложных условиях

Журова: Ворончихина и Бугаев завоевали медали на Паралимпиаде в сложных условиях

Светлана Журова
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Горнолыжники Варвара Ворончихина и Алексей Бугаев проявили себя с самой лучшей стороны, в непростых условиях сумев завоевать бронзовые медали на Паралимпийских играх в Италии, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова.
Ворончихина и Бугаев в субботу заняли третьи места в скоростном спуске.
«
"Я хочу поздравить Варвару Ворончихину и Алексея Бугаева с медалями Паралимпийских игр. Ребята - молодцы, потому что они выступали в такой сложной обстановке, не в такой большой команде, как обычно, когда тебя все поддерживают, а практически в одиночестве. Я надеюсь, что у них еще будут медали. Пусть Польша теперь сколько угодно вырезает что-то из эфира, но наши ребята уже с медалями на пьедестале Игр", - сказала Журова.
Ранее Польское телевидение (TVP) сообщило, что будет прерывать трансляцию Паралимпийских игр во время появления в эфире атлетов из России и Белоруссии.
Паралимпиада проходит с 6 по 15 марта в Милане и Кортина-д'Ампеццо. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Шесть россиян выступают на Играх под национальным флагом и с государственным гимном.
Варвара Ворончихина - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
"Это только начало": Васильев восхитился первыми медалями на Паралимпиаде
