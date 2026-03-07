Журова уколола Польское телевидение после медалей российских паралимпийцев

«

"Я хочу поздравить Варвару Ворончихину и Алексея Бугаева с медалями Паралимпийских игр. Ребята - молодцы, потому что они выступали в такой сложной обстановке, не в такой большой команде, как обычно, когда тебя все поддерживают, а практически в одиночестве. Я надеюсь, что у них еще будут медали. Пусть Польша теперь сколько угодно вырезает что-то из эфира, но наши ребята уже с медалями на пьедестале Игр", - сказала Журова.