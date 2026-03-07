Американка попробовала жизнь в Краснодаре на вкус — вот ее честное мнение

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Лора Пикенс родилась и выросла в Калифорнии, но судьба привела ее в Краснодар. Оказалось, что мир за пределами "американской мечты" все же существует и способен удивлять.

Что поразило ее в России?

Неудачный брак помог с переездом

Американка Лора Пикенс переехала в Краснодар из Калифорнии 16 лет назад. Здесь вышла замуж, родила двоих детей. Сейчас она преподает английский, а русский выучила сама.

Переезд начался с личной истории. В 2009 году Лора вышла замуж за уроженца Краснодара, с которым познакомилась в США. После свадьбы пара переехала в Россию. Брак, по ее словам, оказался неудачным, но о переезде она не жалеет ни разу.

Лора вспоминает, как в пять лет переехала с семьей в Великобританию. Этот ранний опыт смены культуры сформировал ее восприятие мира.

"Дома, улицы, еда, голоса — все было другим. С того момента у меня появилось стремление жить там, где я — чужая. В этом есть особое очарование: быть внимательным к культуре, людям, привычкам", — говорит она.

Россия с ее масштабами и контрастами стала для Лоры идеальной площадкой для этого опыта. Первое время трудностей было много. Главная — бюрократия.

"Законы меняются быстро, все оформляется на русском, малейшая ошибка может стоить права остаться", — признается Лора.

На главный вопрос, чем же ей так понравился Краснодар, Лора отвечает: "Все просто!” Можно пешком дойти до спортзала, проводить детей в школу, забежать в магазин.

"В Америке вам повезет, если вы дошли до супермаркета, — говорит Лора. — Но дальше этого — забудь, тебе нужна машина".

Она вспоминает жизнь в Штатах: каждый день пробки на автомагистрали, чтобы добраться до работы. Такой ритм ей совсем не по душе.

"Говорить глупости — это нормально!"

Не менее сложной оказалась и бытовая адаптация. Инструкции "как жить в России" не существует. Даже выучив язык, можно не понимать разговорный сленг — в учебниках-то его не было.

Стеснение, по ее словам, тормозит прогресс. Она советует забыть про имидж и принять, что ошибки неизбежны.

"Я часто говорю глупости или отвечаю не в тему — это нормально. Без этого не научишься", — добавляет Лора.

Старшему сыну Лоры 11 лет, младшему — девять. Оба свободно говорят по-русски и по-английски. В билингвальном воспитании она делает ставку не на школу, а на живое общение дома.

"Я не верю в раннее обучение языку через школы. Гораздо важнее, когда мама или папа показывают интерес к языку дома, — уверена Лора. — Это должно быть живое общение, а не зубрежка. Мы смотрим мультфильмы, общаемся, играем".

"Их хочет весь мир"

Американка вспоминает свой первый день в Краснодаре. Тогда она гуляла по улицам и была поражена, сколько вокруг плодовых растений. То, что для кубанцев привычно и обыденно, для нее стало открытием

"Люди должны знать, какая здесь природа. Я помню, когда первый раз увидела горы, подумала, что это рисунок, — рассказала она в интервью телеканалу "Краснодар". — Всего 200 километров отсюда. Люди, которые знают, специально прилетают, чтобы это увидеть".

Лора обращает внимание на то, что россияне часто не замечают преимуществ своей страны. Например, логистику и технологии.

"Город маленький, но людей много. Поэтому здесь реальна доставка за 30 минут. В Америке так не получится — у нас огромные города, везде не объедешь. У вас очень много возможностей из-за ваших технологий и отличных программистов. Здесь хорошие работники, которые создают новое, и их хочет весь мир".

Сравнивая с Америкой, Лора вспоминает жизнь в Хьюстоне, в котором жила некоторое время. Если в Краснодаре автобусы бывают душными, то там они могут не приехать вовсе.

"Транспорт ходит только в центре. А в спальных районах его просто нет", — разводит она руками.

За столько лет Лора не только выучила язык, но и, по ее словам, вписалась в местную жизнь. Она называет себя на 100% россиянкой и на 100% американкой одновременно — и это неразделимо. Возвращаться в США не планирует: слишком комфортно чувствует себя здесь.