Рейтинг@Mail.ru
Американка попробовала жизнь в Краснодаре на вкус — вот ее честное мнение - РИА Новости, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:36 07.03.2026
https://ria.ru/20260307/zhizn-2078987900.html
Американка попробовала жизнь в Краснодаре на вкус — вот ее честное мнение
Американка попробовала жизнь в Краснодаре на вкус — вот ее честное мнение - РИА Новости, 07.03.2026
Американка попробовала жизнь в Краснодаре на вкус — вот ее честное мнение
Лора Пикенс родилась и выросла в Калифорнии, но судьба привела ее в Краснодар. Оказалось, что мир за пределами "американской мечты" все же существует и способен РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T06:36:00+03:00
2026-03-07T06:36:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897808111_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_92bd27524044b52217892243dbaf5556.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897808111_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_80fd4b5d4cc6b9bc4b59d40ece36be71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

Американка попробовала жизнь в Краснодаре на вкус — вот ее честное мнение

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСветовая иллюминация над стадионом "Краснодар" и парком Галицкого в Краснодаре
Световая иллюминация над стадионом Краснодар и парком Галицкого в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Световая иллюминация над стадионом "Краснодар" и парком Галицкого в Краснодаре
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Лора Пикенс родилась и выросла в Калифорнии, но судьба привела ее в Краснодар. Оказалось, что мир за пределами "американской мечты" все же существует и способен удивлять.
Что поразило ее в России?

Неудачный брак помог с переездом

Американка Лора Пикенс переехала в Краснодар из Калифорнии 16 лет назад. Здесь вышла замуж, родила двоих детей. Сейчас она преподает английский, а русский выучила сама.
Переезд начался с личной истории. В 2009 году Лора вышла замуж за уроженца Краснодара, с которым познакомилась в США. После свадьбы пара переехала в Россию. Брак, по ее словам, оказался неудачным, но о переезде она не жалеет ни разу.
Лора вспоминает, как в пять лет переехала с семьей в Великобританию. Этот ранний опыт смены культуры сформировал ее восприятие мира.
"Дома, улицы, еда, голоса — все было другим. С того момента у меня появилось стремление жить там, где я — чужая. В этом есть особое очарование: быть внимательным к культуре, людям, привычкам", — говорит она.
Россия с ее масштабами и контрастами стала для Лоры идеальной площадкой для этого опыта. Первое время трудностей было много. Главная — бюрократия.
"Законы меняются быстро, все оформляется на русском, малейшая ошибка может стоить права остаться", — признается Лора.
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЛюди во время снегопада на улице Красной в Краснодаре
Люди во время снегопада на улице Красная в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Люди во время снегопада на улице Красной в Краснодаре
На главный вопрос, чем же ей так понравился Краснодар, Лора отвечает: "Все просто!” Можно пешком дойти до спортзала, проводить детей в школу, забежать в магазин.
"В Америке вам повезет, если вы дошли до супермаркета, — говорит Лора. — Но дальше этого — забудь, тебе нужна машина".
Она вспоминает жизнь в Штатах: каждый день пробки на автомагистрали, чтобы добраться до работы. Такой ритм ей совсем не по душе.

"Говорить глупости — это нормально!"

Не менее сложной оказалась и бытовая адаптация. Инструкции "как жить в России" не существует. Даже выучив язык, можно не понимать разговорный сленг — в учебниках-то его не было.
Стеснение, по ее словам, тормозит прогресс. Она советует забыть про имидж и принять, что ошибки неизбежны.
"Я часто говорю глупости или отвечаю не в тему — это нормально. Без этого не научишься", — добавляет Лора.
Старшему сыну Лоры 11 лет, младшему — девять. Оба свободно говорят по-русски и по-английски. В билингвальном воспитании она делает ставку не на школу, а на живое общение дома.
"Я не верю в раннее обучение языку через школы. Гораздо важнее, когда мама или папа показывают интерес к языку дома, — уверена Лора. — Это должно быть живое общение, а не зубрежка. Мы смотрим мультфильмы, общаемся, играем".

"Их хочет весь мир"

Американка вспоминает свой первый день в Краснодаре. Тогда она гуляла по улицам и была поражена, сколько вокруг плодовых растений. То, что для кубанцев привычно и обыденно, для нее стало открытием.
"Люди должны знать, какая здесь природа. Я помню, когда первый раз увидела горы, подумала, что это рисунок, — рассказала она в интервью телеканалу "Краснодар". — Всего 200 километров отсюда. Люди, которые знают, специально прилетают, чтобы это увидеть".
Лора обращает внимание на то, что россияне часто не замечают преимуществ своей страны. Например, логистику и технологии.
© iStock.com / gorodenkoffПрограммист
Программист - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© iStock.com / gorodenkoff
Программист
"Город маленький, но людей много. Поэтому здесь реальна доставка за 30 минут. В Америке так не получится — у нас огромные города, везде не объедешь. У вас очень много возможностей из-за ваших технологий и отличных программистов. Здесь хорошие работники, которые создают новое, и их хочет весь мир".
Сравнивая с Америкой, Лора вспоминает жизнь в Хьюстоне, в котором жила некоторое время. Если в Краснодаре автобусы бывают душными, то там они могут не приехать вовсе.
"Транспорт ходит только в центре. А в спальных районах его просто нет", — разводит она руками.
За столько лет Лора не только выучила язык, но и, по ее словам, вписалась в местную жизнь. Она называет себя на 100% россиянкой и на 100% американкой одновременно — и это неразделимо. Возвращаться в США не планирует: слишком комфортно чувствует себя здесь.
"Я уже понимаю русскую душу. Если вернусь в Америку, буду чувствовать себя некомфортно", — признается она.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала