В Сочи может произойти сильное землетрясение, считает сейсмолог

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Участившиеся подземные толчки в районе Сочи могут свидетельствовать о вероятности сильного землетрясения в обозримом будущем, но когда оно произойдет, спрогнозировать невозможно, сообщила РИА Новости старший научный сотрудник лаборатории исследования региональной сейсмичности Геофизической службы РАН, кандидат физико-математических наук Анастасия Зверева.

"На данной территории согласно картам общего сейсмического районирования, возможны землетрясения с магнитудой до 7 в период повторяемости 100 лет. Последние такие землетрясения были в прошлом веке, поэтому такое сильное землетрясение возможно в обозримом будущем, и участившиеся в последние два года подземные толчки как раз говорят об этом", - рассказала собеседница.