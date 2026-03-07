https://ria.ru/20260307/zemletryasenie-2079157439.html
В Сочи может произойти сильное землетрясение, считает сейсмолог
Участившиеся подземные толчки в районе Сочи могут свидетельствовать о вероятности сильного землетрясения в обозримом будущем, но когда оно произойдет,...
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Участившиеся подземные толчки в районе Сочи могут свидетельствовать о вероятности сильного землетрясения в обозримом будущем, но когда оно произойдет, спрогнозировать невозможно, сообщила РИА Новости старший научный сотрудник лаборатории исследования региональной сейсмичности Геофизической службы РАН, кандидат физико-математических наук Анастасия Зверева.
Землетрясение с магнитудой в 4,1 произошло в районе Сочи
в пятницу, сообщил мэр города Андрей Прошунин, уточнив, что эпицентр землетрясения был в море.
"На данной территории согласно картам общего сейсмического районирования, возможны землетрясения с магнитудой до 7 в период повторяемости 100 лет. Последние такие землетрясения были в прошлом веке, поэтому такое сильное землетрясение возможно в обозримом будущем, и участившиеся в последние два года подземные толчки как раз говорят об этом", - рассказала собеседница.
Между тем, подчеркнула она, происходящие сейчас землетрясения - в пределах нормального для данной территории уровня сейсмической активности.
"Существуют рассчитанные значения уровня сейсмической активности для каждой территории, сейчас идет нормальный уровень", - рассказала собеседница.