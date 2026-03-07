"Настоящая личность" Зеленского вызвала переполох во Франции

«

"После выделения Украине 200 миллиардов евро Европейский союз внезапно открыл для себя настоящую личность Зеленского. Осуждения его угроз в адрес Виктора Орбана недостаточно. Давайте прекратим выделять деньги этой коррумпированной стране. Вернемся к здравому смыслу и будем работать на благо мира", — написал французский политик в соцсети X.