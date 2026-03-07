Рейтинг@Mail.ru
09:22 07.03.2026 (обновлено: 13:25 07.03.2026)
В мире, Украина, Франция, Венгрия, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Николя Дюпон-Эньян, Еврокомиссия, Евросоюз, Мирный план США по Украине, Вооруженные силы Украины
"Настоящая личность" Зеленского вызвала переполох во Франции

Политик Дюпон-Эньян призвал наказать Украину за угрозы Зеленского

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян потребовал наказать Украину за угрозы Владимира Зеленского, желающего расправы над премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
«

"После выделения Украине 200 миллиардов евро Европейский союз внезапно открыл для себя настоящую личность Зеленского. Осуждения его угроз в адрес Виктора Орбана недостаточно. Давайте прекратим выделять деньги этой коррумпированной стране. Вернемся к здравому смыслу и будем работать на благо мира", — написал французский политик в соцсети X.

В четверг Зеленский пригрозил передать ВСУ адрес человека, блокирующего кредит от ЕС, обращаясь, предположительно, к венгерскому премьеру.
Накануне на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Олоф Жилл сообщил, что ЕК считает угрозы Зеленского в адрес Орбана неприемлемыми.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
СМИ раскрыли, зачем Зеленский отправляет украинцев на Ближний Восток
6 марта, 16:09
 
