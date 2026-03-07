СМИ: Зеленский впал в ярость из-за крупной проблемы

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Решение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана заблокировать Украине кредит на 90 миллиардов евро вызвало ярость у Владимира Зеленского, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.
«
"Венгрия наложила вето на два предложения: 20-й пакет санкций против России и кредит в размере 90 миллиардов евро для Украины, который уже был согласован на политическом уровне, что вызвало ярость Зеленского", — говорится в материале.
По данным издания, недавние угрозы главы киевского режима в адрес венгерского премьера в контексте обострения отношений между Киевом и Будапештом ставит весь ЕС, который теперь вынужден "балансировать на грани", в неудобное положение.
Зеленский в четверг начал угрожать Орбану встречей с боевиками ВСУ из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита от ЕС для Украины. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что глава киевского режима угрозами в адрес Орбана перешел красные линии, и призвал Евросоюз дистанцироваться от этих "безобразных заявлений".
Конфликт вокруг "Дружбы"
Киев в конце января прекратил прокачку топлива по нефтепроводу "Дружба". В свою очередь, Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление ей кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из России.
По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, это было сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российского топлива по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.