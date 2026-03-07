Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Зеленский впал в ярость из-за крупной проблемы - РИА Новости, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:02 07.03.2026 (обновлено: 14:37 07.03.2026)
https://ria.ru/20260307/zelenskiy-2079173361.html
СМИ: Зеленский впал в ярость из-за крупной проблемы
СМИ: Зеленский впал в ярость из-за крупной проблемы - РИА Новости, 07.03.2026
СМИ: Зеленский впал в ярость из-за крупной проблемы
Решение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана заблокировать Украине кредит на 90 миллиардов евро вызвало ярость у Владимира Зеленского, пишет швейцарская... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T06:02:00+03:00
2026-03-07T14:37:00+03:00
в мире
украина
венгрия
россия
виктор орбан
владимир зеленский
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/06/2066598096_0:42:2000:1168_1920x0_80_0_0_e048511d1b704c943679eda02cc95b8e.jpg
https://ria.ru/20260307/iran-2079160283.html
https://ria.ru/20260307/plan-2079164166.html
https://ria.ru/20260307/ukraina-2079167962.html
украина
венгрия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/06/2066598096_101:0:1878:1333_1920x0_80_0_0_5503d3e16e1454f1947dea1688001758.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, венгрия, россия, виктор орбан, владимир зеленский, евросоюз
В мире, Украина, Венгрия, Россия, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Евросоюз
СМИ: Зеленский впал в ярость из-за крупной проблемы

NZZ: решение Орбана заблокировать кредит Украине вызвало ярость у Зеленского

© AP Photo / Danylo AntoniukВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© AP Photo / Danylo Antoniuk
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Решение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана заблокировать Украине кредит на 90 миллиардов евро вызвало ярость у Владимира Зеленского, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.
«
"Венгрия наложила вето на два предложения: 20-й пакет санкций против России и кредит в размере 90 миллиардов евро для Украины, который уже был согласован на политическом уровне, что вызвало ярость Зеленского", — говорится в материале.
Американские флаги - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
"Пожертвуем всеми": в США выступили с предупреждением из-за Ирана
Вчера, 01:18
По данным издания, недавние угрозы главы киевского режима в адрес венгерского премьера в контексте обострения отношений между Киевом и Будапештом ставит весь ЕС, который теперь вынужден "балансировать на грани", в неудобное положение.
Зеленский в четверг начал угрожать Орбану встречей с боевиками ВСУ из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита от ЕС для Украины. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что глава киевского режима угрозами в адрес Орбана перешел красные линии, и призвал Евросоюз дистанцироваться от этих "безобразных заявлений".
Мужчина с иранским флагом на месте удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
В Израиле забили тревогу из-за планов Трампа по Ирану
Вчера, 02:09

Конфликт вокруг "Дружбы"

Киев в конце января прекратил прокачку топлива по нефтепроводу "Дружба". В свою очередь, Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление ей кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из России.
По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, это было сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российского топлива по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
Киев - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
"Полное безумие": в Киеве рассказали, до чего удары по Ирану довели Украину
Вчера, 03:18
 
В миреУкраинаВенгрияРоссияВиктор ОрбанВладимир ЗеленскийЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала