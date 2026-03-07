Рейтинг@Mail.ru
"Он уже исчез": что неожиданно предрекли Зеленскому - РИА Новости, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:27 07.03.2026
https://ria.ru/20260307/zelenskiy-2078963692.html
"Он уже исчез": что неожиданно предрекли Зеленскому
"Он уже исчез": что неожиданно предрекли Зеленскому - РИА Новости, 07.03.2026
"Он уже исчез": что неожиданно предрекли Зеленскому
Самое известное предсказание приписывают Ванге. Болгарская провидица умерла задолго до того, как Зеленский стал президентом. Однако ее слова, записанные... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T09:27:00+03:00
2026-03-07T09:27:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065310090_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b9ef9b28c5386ccb4923bb6bff7ef9bf.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065310090_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_beca3cade1b7a1e51f366f97e2fa07e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

"Он уже исчез": что неожиданно предрекли Зеленскому

© AP Photo / Alex BrandonВладимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде
Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости, Константин Белов. Самое известное предсказание приписывают Ванге. Болгарская провидица умерла задолго до того, как Зеленский стал президентом. Однако ее слова, записанные помощниками, до сих пор будоражат умы.
В одном из предсказаний она говорила о некоем "порохе", который падет, а на смену ему придет "зеленый господарь". Исследователи сразу вспомнили Петра Порошенко* и Владимира Зеленского.
"Сам он маленький будет. Но беды большие принесет с собой. Маска шута на нем" — так предрекала Ванга.
В другом пророчестве провидицы фигурирует "восьмой на троне". Многие украинцы уверены, что речь о Валерии Залужном — бывшем главкоме ВСУ, который вполне может стать следующим президентом.
А вот провидица Галина Янко высказалась еще жестче. Так, она назвала Зеленского "темной силой" и предрекла ему "жуть в казенном доме" и "темный подвал", куда его "копьями затолкает ангел-хранитель".
"Я думаю, он уйдет в тонкие миры. Он же — дьявол во плоти", — заявила Янко.
По ее словам, главная угроза для политика исходит не извне, а изнутри — от украинцев, которые его ненавидят.
"Сам украинский народ уже готов его растерзать. Недовольство будет только расти. Зеленского уже большая часть Украины ненавидит, и он это понимает", — добавила она.
Но самый точный прогноз, как выясняется, сделал Владимир Жириновский. Еще в июле 2019 года в эфире канала "Россия" он заявил, что выборов на Украине больше не будет. И, судя по всему, оказался прав.
"Зеленский — последний президент Украины. Эти выборы последние были. В 2024 году выборов у вас не будет. Потому что не будет страны под названием Украина", — сказал тогда Жириновский.
Математик и футуролог Сидик Афган называл конкретную дату — 13 марта 2026 года. По его словам, она станет роковой для Владимира Зеленского. После этого числа он "исчезнет", и все про него забудут. А конфликт закончится просто: "Часть Украины останется, но Россия заберет свое".
Звучит как фантастика, но интересно другое: об "исчезновении" Зеленского заговорили уже сейчас. Правда, пока в переносном смысле.
Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин бьет тревогу. По его словам, Зеленский практически пропал из западного информационного поля. Причина — Ближний Восток. Удары США и Израиля по Ирану сместили фокус мировых СМИ, и Украина осталась за кадром.
"Зеленский вообще исчез, — заявил Соскин в эфире своего YouTube-канала. — Его уже никто не цитирует, не комментирует. Про него все забыли".
Все предсказания, независимо от источника, сходятся в одном: финал для Владимира Зеленского будет по-настоящему трагическим. Кто-то говорит о темном подвале, кто-то — о взрыве, кто-то — о библейском возмездии. Но важно другое: количество таких прогнозов пропорционально растет.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала