"Он уже исчез": что неожиданно предрекли Зеленскому

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости, Константин Белов. Самое известное предсказание приписывают Ванге. Болгарская провидица умерла задолго до того, как Зеленский стал президентом. Однако ее слова, записанные помощниками, до сих пор будоражат умы.
В одном из предсказаний она говорила о некоем "порохе", который падет, а на смену ему придет "зеленый господарь". Исследователи сразу вспомнили Петра Порошенко* и Владимира Зеленского.
"Сам он маленький будет. Но беды большие принесет с собой. Маска шута на нем" — так предрекала Ванга.
В другом пророчестве провидицы фигурирует "восьмой на троне". Многие украинцы уверены, что речь о Валерии Залужном — бывшем главкоме ВСУ, который вполне может стать следующим президентом.
А вот провидица Галина Янко высказалась еще жестче. Так, она назвала Зеленского "темной силой" и предрекла ему "жуть в казенном доме" и "темный подвал", куда его "копьями затолкает ангел-хранитель".
"Я думаю, он уйдет в тонкие миры. Он же — дьявол во плоти", — заявила Янко.
По ее словам, главная угроза для политика исходит не извне, а изнутри — от украинцев, которые его ненавидят.
"Сам украинский народ уже готов его растерзать. Недовольство будет только расти. Зеленского уже большая часть Украины ненавидит, и он это понимает", — добавила она.
Но самый точный прогноз, как выясняется, сделал Владимир Жириновский. Еще в июле 2019 года в эфире канала "Россия" он заявил, что выборов на Украине больше не будет. И, судя по всему, оказался прав.
"Зеленский — последний президент Украины. Эти выборы последние были. В 2024 году выборов у вас не будет. Потому что не будет страны под названием Украина", — сказал тогда Жириновский.
Математик и футуролог Сидик Афган называл конкретную дату — 13 марта 2026 года. По его словам, она станет роковой для Владимира Зеленского. После этого числа он "исчезнет", и все про него забудут. А конфликт закончится просто: "Часть Украины останется, но Россия заберет свое".
Звучит как фантастика, но интересно другое: об "исчезновении" Зеленского заговорили уже сейчас. Правда, пока в переносном смысле.
Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин бьет тревогу. По его словам, Зеленский практически пропал из западного информационного поля. Причина — Ближний Восток. Удары США и Израиля по Ирану сместили фокус мировых СМИ, и Украина осталась за кадром.
"Зеленский вообще исчез, — заявил Соскин в эфире своего YouTube-канала. — Его уже никто не цитирует, не комментирует. Про него все забыли".
Все предсказания, независимо от источника, сходятся в одном: финал для Владимира Зеленского будет по-настоящему трагическим. Кто-то говорит о темном подвале, кто-то — о взрыве, кто-то — о библейском возмездии. Но важно другое: количество таких прогнозов пропорционально растет.