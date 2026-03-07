"Он уже исчез": что неожиданно предрекли Зеленскому

Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде

Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде

© AP Photo / Alex Brandon Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости, Константин Белов. Самое известное предсказание приписывают Самое известное предсказание приписывают Ванге . Болгарская провидица умерла задолго до того, как Зеленский стал президентом. Однако ее слова, записанные помощниками, до сих пор будоражат умы.

В одном из предсказаний она говорила о некоем "порохе", который падет, а на смену ему придет "зеленый господарь". Исследователи сразу вспомнили Петра Порошенко * и Владимира Зеленского

"Сам он маленький будет. Но беды большие принесет с собой. Маска шута на нем" — так предрекала Ванга.

В другом пророчестве провидицы фигурирует "восьмой на троне". Многие украинцы уверены, что речь о Валерии Залужном — бывшем главкоме ВСУ, который вполне может стать следующим президентом.

А вот провидица Галина Янко высказалась еще жестче . Так, она назвала Зеленского "темной силой" и предрекла ему "жуть в казенном доме" и "темный подвал", куда его "копьями затолкает ангел-хранитель".

"Я думаю, он уйдет в тонкие миры. Он же — дьявол во плоти", — заявила Янко.

По ее словам, главная угроза для политика исходит не извне, а изнутри — от украинцев, которые его ненавидят.

"Сам украинский народ уже готов его растерзать. Недовольство будет только расти. Зеленского уже большая часть Украины ненавидит, и он это понимает", — добавила она.

Но самый точный прогноз, как выясняется, сделал Владимир Жириновский . Еще в июле 2019 года в эфире канала "Россия" он заявил, что выборов на Украине больше не будет. И, судя по всему, оказался прав.

"Зеленский — последний президент Украины. Эти выборы последние были. В 2024 году выборов у вас не будет. Потому что не будет страны под названием Украина", — сказал тогда Жириновский.

Математик и футуролог Сидик Афган называл конкретную дату — 13 марта 2026 года. По его словам, она станет роковой для Владимира Зеленского. После этого числа он "исчезнет", и все про него забудут. А конфликт закончится просто: "Часть Украины останется, но Россия заберет свое".

Звучит как фантастика, но интересно другое: об "исчезновении" Зеленского заговорили уже сейчас. Правда, пока в переносном смысле.

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин бьет тревогу. По его словам, Зеленский практически пропал из западного информационного поля. Причина — Ближний Восток. Удары США и Израиля по Ирану сместили фокус мировых СМИ, и Украина осталась за кадром.

"Зеленский вообще исчез, — заявил Соскин в эфире своего YouTube-канала. — Его уже никто не цитирует, не комментирует. Про него все забыли".