https://ria.ru/20260307/zakharova-2079246373.html
МИД прокомментировал атаку дронов по Нахичевани
МИД прокомментировал атаку дронов по Нахичевани - РИА Новости, 07.03.2026
МИД прокомментировал атаку дронов по Нахичевани
РИА Новости РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T17:15:00+03:00
2026-03-07T17:15:00+03:00
2026-03-07T18:15:00+03:00
военная операция сша и израиля против ирана
нахичевань
в мире
россия
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268429_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_42548bd8b103d1bd41bae21bad7ec2da.jpg
нахичевань
россия
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268429_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_1f6dd718fcb20c3a72c0c7b831a2a42f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
военная операция сша и израиля против ирана, нахичевань, в мире, россия, иран
Военная операция США и Израиля против Ирана, Нахичевань, В мире, Россия, Иран
МИД прокомментировал атаку дронов по Нахичевани
Захарова: атака по Нахичевани — это ответственность авторов агрессии против ИРИ