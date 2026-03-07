Рейтинг@Mail.ru
Захарова призвала МАГАТЭ обсудить риски атак вблизи АЭС на Ближнем Востоке - РИА Новости, 07.03.2026
16:09 07.03.2026
Захарова призвала МАГАТЭ обсудить риски атак вблизи АЭС на Ближнем Востоке
Захарова призвала МАГАТЭ обсудить риски атак вблизи АЭС на Ближнем Востоке
Риски ракетных атак вблизи атомных объектов на Ближнем Востоке необходимо обсуждать на международных площадках, в частности, в Международном агентстве по...
Захарова призвала МАГАТЭ обсудить риски атак вблизи АЭС на Ближнем Востоке

Захарова: важно обсудить в МАГАТЭ риски атак вблизи АЭС на Ближнем Востоке

МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Риски ракетных атак вблизи атомных объектов на Ближнем Востоке необходимо обсуждать на международных площадках, в частности, в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Самое важное – это иметь ввиду заявления господина (главы "Росатома" Алексея) Лихачева не только и не столько с политической точки зрения, сколько с точки зрения науки, который предупредил конфликтующие стороны о последствиях возможного попадания снарядов в зону строительства атомных объектов. Эта тема сейчас, на мой взгляд, является одной из приоритетных для обсуждения, в частности, на площадке МАГАТЭ, да и в других международных организациях", - сказала Захарова.
