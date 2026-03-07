Захарова призвала МАГАТЭ обсудить риски атак вблизи АЭС на Ближнем Востоке

МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Риски ракетных атак вблизи атомных объектов на Ближнем Востоке необходимо обсуждать на международных площадках, в частности, в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.