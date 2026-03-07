Рейтинг@Mail.ru
В Харькове прогремели новые взрывы - РИА Новости, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:15 07.03.2026
https://ria.ru/20260307/vzryvy-2079167600.html
В Харькове прогремели новые взрывы
В Харькове прогремели новые взрывы - РИА Новости, 07.03.2026
В Харькове прогремели новые взрывы
Взрывы снова прогремели в Харькове, сообщает украинский телеканал "Общественное" на фоне воздушной тревоги. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T03:15:00+03:00
2026-03-07T03:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьков
украина
чугуевский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060559513_0:117:1280:837_1920x0_80_0_0_f77b41a44ac65a8fb89eb54203936093.jpg
https://ria.ru/20260307/vzryvy-2079166413.html
харьков
украина
чугуевский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060559513_149:116:1131:853_1920x0_80_0_0_d6298ecb925f79ee29fddfd28ebaa031.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьков, украина, чугуевский район
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Украина, Чугуевский район
В Харькове прогремели новые взрывы

В Харькове на фоне воздушной тревоги прогремели новые взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Взрывы снова прогремели в Харькове, сообщает украинский телеканал "Общественное" на фоне воздушной тревоги.
В субботу этот же канал объявил о нескольких взрывах в городе. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит почти на всей территории Украины, за исключением шести западных областей.
"Еще один взрыв было слышно в Харькове... В Харькове прозвучал еще один взрыв", - говорится в сообщениях в Telegram-канале "Общественного".
Кроме того, взрыв также прогремел в Чугуевском районе Харьковской области, добавляет телеканал.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
В Киеве в третий раз за ночь прогремели взрывы
Вчера, 02:53
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковУкраинаЧугуевский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала