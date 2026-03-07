https://ria.ru/20260307/vzryvy-2079165856.html
В Киеве прогремели новые взрывы
В Киеве прогремели новые взрывы - РИА Новости, 07.03.2026
В Киеве прогремели новые взрывы
Взрывы вновь прогремели в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на корреспондентов. РИА Новости, 07.03.2026
В Киеве прогремели новые взрывы
В Киеве второй раз за ночь на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы