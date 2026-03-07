https://ria.ru/20260307/vzryvy-2079161766.html
В Тегеране прогремели несколько взрывов
В Тегеране прогремели несколько взрывов - РИА Новости, 07.03.2026
В Тегеране прогремели несколько взрывов
Несколько взрывов прогремели на востоке и западе Тегерана, передает иранская гостелерадиокомпания IRIB. РИА Новости, 07.03.2026
тегеран (город)
В Тегеране прогремели несколько взрывов
На востоке и западе Тегерана прогремели несколько взрывов