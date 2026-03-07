Итальянские зрители взяли автограф у российской медалистки на Паралимпиаде

КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО, 7 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Итальянские болельщики сделали фотографии с завоевавшей бронзу на Паралимпиаде российской горнолыжницей Варварой Ворончихиной, а также взяли у нее автограф, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Ворончихина в субботу показала третий результат в скоростном спуске, спортсменка выступала в классе LW 6/8-2 (поражение части руки). Ее медаль стала первой для россиян на соревнованиях.

После церемонии награждения Ворончихина поднялась на трибуну, где итальянские болельщики попросили сделать с ними фотографии и дать автограф.