Итальянские зрители взяли автограф у российской медалистки на Паралимпиаде
спорт
паралимпийские игры
Итальянские зрители взяли автограф у российской медалистки на Паралимпиаде
КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО, 7 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Итальянские болельщики сделали фотографии с завоевавшей бронзу на Паралимпиаде российской горнолыжницей Варварой Ворончихиной, а также взяли у нее автограф, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Ворончихина в субботу показала третий результат в скоростном спуске, спортсменка выступала в классе LW 6/8-2 (поражение части руки). Ее медаль стала первой для россиян на соревнованиях.
После церемонии награждения Ворончихина поднялась на трибуну, где итальянские болельщики попросили сделать с ними фотографии и дать автограф.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. В пятницу российская делегация вышла под национальным флагом на парад спортсменов в ходе церемонии открытия.