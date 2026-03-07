Рейтинг@Mail.ru
16:17 07.03.2026 (обновлено: 16:19 07.03.2026)
Итальянские зрители взяли автограф у российской медалистки на Паралимпиаде
спорт, паралимпийские игры
Спорт, Паралимпийские игры
Итальянские зрители взяли автограф у российской медалистки на Паралимпиаде

© РИА Новости / Светлана БонопартоваРоссийская горнолыжница Варвара Ворончихина сфотографировалась с итальянскими болельщиками на Паралимпиаде
Российская горнолыжница Варвара Ворончихина сфотографировалась с итальянскими болельщиками на Паралимпиаде - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Светлана Бонопартова
КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО, 7 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Итальянские болельщики сделали фотографии с завоевавшей бронзу на Паралимпиаде российской горнолыжницей Варварой Ворончихиной, а также взяли у нее автограф, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Ворончихина в субботу показала третий результат в скоростном спуске, спортсменка выступала в классе LW 6/8-2 (поражение части руки). Ее медаль стала первой для россиян на соревнованиях.
После церемонии награждения Ворончихина поднялась на трибуну, где итальянские болельщики попросили сделать с ними фотографии и дать автограф.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. В пятницу российская делегация вышла под национальным флагом на парад спортсменов в ходе церемонии открытия.
Церемония открытия Паралимпиады - 2026 - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Глава ПКР рассказал, что сборную России были рады видеть на открытии Игр
