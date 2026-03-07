Ворончихина рассказала об эмоциях от завоевания медали на Паралимпиаде

"На самом деле, безумно рада. Возможно, еще не осознала, но это моя первая медаль. Тренировки давались непросто, было сложно привыкнуть к снегу, к атмосфере - ответственный, тяжелый старт. Сегодня собралась и показала, на что способна", - сказала Ворончихина журналистам.

"Ты не думаешь, где символика наклеена и будут ли за это санкции или нет. Гордость однозначно! Приятно, что наш флаг висел на открытии. Церемония прошла очень красиво. Мы довольно заранее приехали - в середине февраля, ничего не зная, ва-банк, чтобы адаптироваться. На каждый старт рассчитываю и выкладываюсь по максимуму. Не люблю говорить заранее, просто хочу быть здесь", - добавила Ворончихина.