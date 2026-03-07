Рейтинг@Mail.ru
Ворончихина рассказала об эмоциях от завоевания медали на Паралимпиаде - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:39 07.03.2026 (обновлено: 12:40 07.03.2026)
https://ria.ru/20260307/voronchihina-2079211839.html
Ворончихина рассказала об эмоциях от завоевания медали на Паралимпиаде
Ворончихина рассказала об эмоциях от завоевания медали на Паралимпиаде - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Ворончихина рассказала об эмоциях от завоевания медали на Паралимпиаде
Ставшая бронзовым призером Паралимпийских игр 2026 года в Италии горнолыжница Варвара Ворончихина заявила, что чувствует гордость от завоевания медали под... РИА Новости Спорт, 07.03.2026
2026-03-07T12:39:00+03:00
2026-03-07T12:40:00+03:00
спорт
италия
россия
паралимпийские игры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778914146_0:0:3207:1804_1920x0_80_0_0_62ebe06f3c8247ba82dc2886c76854a0.jpg
https://ria.ru/20260307/otkrytie-2079155943.html
италия
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778914146_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_bea0e384e09ddef560ab73775c74aa73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, италия, россия, паралимпийские игры
Спорт, Италия, Россия, Паралимпийские игры
Ворончихина рассказала об эмоциях от завоевания медали на Паралимпиаде

Ворончихина заявила, что гордится завоеванием медали на Паралимпиаде с флагом РФ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВарвара Ворончихина
Варвара Ворончихина - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Варвара Ворончихина. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО, 7 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Ставшая бронзовым призером Паралимпийских игр 2026 года в Италии горнолыжница Варвара Ворончихина заявила, что чувствует гордость от завоевания медали под флагом России.
В субботу Ворончихина, выступающая в классе LW 6/8-2 (поражение части руки), завоевала бронзу в скоростном спуске.
«
"На самом деле, безумно рада. Возможно, еще не осознала, но это моя первая медаль. Тренировки давались непросто, было сложно привыкнуть к снегу, к атмосфере - ответственный, тяжелый старт. Сегодня собралась и показала, на что способна", - сказала Ворончихина журналистам.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. В пятницу российская делегация вышла под национальным флагом на парад спортсменов в ходе церемонии открытия.
"Ты не думаешь, где символика наклеена и будут ли за это санкции или нет. Гордость однозначно! Приятно, что наш флаг висел на открытии. Церемония прошла очень красиво. Мы довольно заранее приехали - в середине февраля, ничего не зная, ва-банк, чтобы адаптироваться. На каждый старт рассчитываю и выкладываюсь по максимуму. Не люблю говорить заранее, просто хочу быть здесь", - добавила Ворончихина.
Церемония открытия Паралимпиады - 2026 - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Флаг России вернули в мировой спорт: главное с открытия Паралимпиады
Вчера, 00:32
 
СпортИталияРоссияПаралимпийские игры
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Нефтехимик
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Салават Юлаев
    6
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Барыс
    4
    8
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Спартак Москва
    1
    7
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Балтика
    1
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Сибирь
    6
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нижний Новгород
    Сочи
    2
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Москва
    СКА
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Бостон
    Вашингтон
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Реал Сосьедад
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Атлетик Бильбао
    Барселона
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Манчестер Сити
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала