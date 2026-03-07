https://ria.ru/20260307/voronchihina-2079211839.html
Ворончихина рассказала об эмоциях от завоевания медали на Паралимпиаде
Ворончихина рассказала об эмоциях от завоевания медали на Паралимпиаде - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Ворончихина рассказала об эмоциях от завоевания медали на Паралимпиаде
Ставшая бронзовым призером Паралимпийских игр 2026 года в Италии горнолыжница Варвара Ворончихина заявила, что чувствует гордость от завоевания медали под... РИА Новости Спорт, 07.03.2026
2026-03-07T12:39:00+03:00
2026-03-07T12:39:00+03:00
2026-03-07T12:40:00+03:00
спорт
италия
россия
паралимпийские игры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778914146_0:0:3207:1804_1920x0_80_0_0_62ebe06f3c8247ba82dc2886c76854a0.jpg
https://ria.ru/20260307/otkrytie-2079155943.html
италия
россия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778914146_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_bea0e384e09ddef560ab73775c74aa73.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, италия, россия, паралимпийские игры
Спорт, Италия, Россия, Паралимпийские игры
Ворончихина рассказала об эмоциях от завоевания медали на Паралимпиаде
Ворончихина заявила, что гордится завоеванием медали на Паралимпиаде с флагом РФ
КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО, 7 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Ставшая бронзовым призером Паралимпийских игр 2026 года в Италии горнолыжница Варвара Ворончихина заявила, что чувствует гордость от завоевания медали под флагом России.
В субботу Ворончихина, выступающая в классе LW 6/8-2 (поражение части руки), завоевала бронзу в скоростном спуске.
«
"На самом деле, безумно рада. Возможно, еще не осознала, но это моя первая медаль. Тренировки давались непросто, было сложно привыкнуть к снегу, к атмосфере - ответственный, тяжелый старт. Сегодня собралась и показала, на что способна", - сказала Ворончихина журналистам.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. В пятницу российская делегация вышла под национальным флагом на парад спортсменов в ходе церемонии открытия.
"Ты не думаешь, где символика наклеена и будут ли за это санкции или нет. Гордость однозначно! Приятно, что наш флаг висел на открытии. Церемония прошла очень красиво. Мы довольно заранее приехали - в середине февраля, ничего не зная, ва-банк, чтобы адаптироваться. На каждый старт рассчитываю и выкладываюсь по максимуму. Не люблю говорить заранее, просто хочу быть здесь", - добавила Ворончихина.