Рейтинг@Mail.ru
В Фонде Печерского рассказали, как Матрена Вольская спасла три тысячи детей - РИА Новости, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:36 07.03.2026
https://ria.ru/20260307/volskaya-2079289099.html
В Фонде Печерского рассказали, как Матрена Вольская спасла три тысячи детей
В Фонде Печерского рассказали, как Матрена Вольская спасла три тысячи детей - РИА Новости, 07.03.2026
В Фонде Печерского рассказали, как Матрена Вольская спасла три тысячи детей
Фонд Александра Печерского, занимающийся увековечиванием памяти героев сопротивления, напомнил накануне Международного женского дня о героине советского... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T21:36:00+03:00
2026-03-07T21:36:00+03:00
общество
германия
торопец
александр печерский
совинформбюро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079280319_0:131:960:671_1920x0_80_0_0_9e8bc97913807b911980c47e940c7bd7.jpg
https://ria.ru/20260307/fond-2079279763.html
https://ria.ru/20260203/arkhiv-2071844248.html
https://ria.ru/20260127/osventsim-2070533140.html
германия
торопец
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079280319_0:41:960:761_1920x0_80_0_0_3da6ab719e2c88a8c3709e306d41d7d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, германия, торопец, александр печерский, совинформбюро
Общество, Германия, Торопец, Александр Печерский, Совинформбюро
В Фонде Печерского рассказали, как Матрена Вольская спасла три тысячи детей

РИА Новости: Фонд Печерского напомнил о героине подполья, спасшей 3 тысячи детей

© Public domainМатрена Вольская
Матрена Вольская - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© Public domain
Матрена Вольская. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Фонд Александра Печерского, занимающийся увековечиванием памяти героев сопротивления, напомнил накануне Международного женского дня о героине советского подполья, спасшей во время войны более 3 тысяч детей и подростков.
«
"В истории Великой Отечественной войны есть подвиги, которые по масштабу сопоставимы с крупнейшими военными операциями, но при этом остаются почти неизвестными широкой публике... Подвиг Матрёны Исаевны Вольской — именно из таких. Она была обычной сельской учительницей начальных классов в Смоленской области",- рассказал РИА Новости председатель правления фонда Илья Васильев.
Матрена Вольская - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
В Фонде Печерского рассказали о подвиге Матрены Вольской
Вчера, 20:28
По словам Васильева, война изменила её судьбу так же, как и судьбы миллионов людей: вместе с мужем она оказалась вовлечена в подпольную деятельность. В рамках нее Вольская распространяла сводки Совинформбюро, собирала информацию о немецких войсках, поддерживала связь с партизанами, и все это происходило буквально под носом у оккупационных властей — дом Вольских находился всего в нескольких десятках метров от немецкого штаба.
"Летом 1942 года на Смоленщине началась подготовка карательной операции нацистов под кодовым названием "Жёлтый слон"... Немцы планировали уничтожить партизан и угнать тысячи детей и подростков в Германию для принудительных работ и медицинских экспериментов",- напомнил он.
В этих условиях было принято решение срочно вывести детей за линию фронта. Руководить этой операцией поручили 23-летней Матрёне Вольской, пояснил Васильев.
"Представьте себе масштаб: более полутора тысяч детей, которых нужно провести через оккупированную территорию, через леса и болота, по дорогам, которые контролировались немцами… В итоге колонна выросла до нескольких тысяч человек",- добавил он.
Вид на ворота концентрационного лагеря Маутхаузен в Австрии - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Фонд Печерского обнаружил архив участника восстания в Маутхаузене
3 февраля, 06:40
Колонне предстояло пройти около двухсот километров до станции Торопец — единственного узла, через который можно было эвакуировать людей в советский тыл.
"И всё это под бомбёжками, при постоянной угрозе обнаружения, при нехватке воды и еды. Немцы сжигали деревни на пути колонны, отравляли колодцы, бомбили людей с воздуха",- пояснил Васильев.
Несмотря на тяжелейшие условия, Вольская не отступила, выстроила строгую систему дисциплины, разбила детей на отряды, назначила старших, сама уходила в разведку вперёд на несколько километров, чтобы проверить дорогу.
Председатель Фонда правления Печерского признался, что его больше всего поразило, что на момент операции сама Матрена Вольская была на пятом месяце беременности.
«
"Ее поступок в любом случае был бы героическим. Но вот это сочетание — молодость, ответственность за тысячи детских жизней и одновременно за собственного еще нерожденного ребенка — делает её подвиг по-настоящему уникальным",- заключил Васильев.
Узники лагеря смерти Освенцим (Аушвиц) в первые часы после его освобождения от немецко-фашистских палачей - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Фонд Печерского обнаружил мемуары лидера советских подпольщиков Освенцима
27 января, 13:32
 
ОбществоГерманияТоропецАлександр ПечерскийСовинформбюро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала