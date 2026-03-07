В Фонде Печерского рассказали, как Матрена Вольская спасла три тысячи детей

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Фонд Александра Печерского, занимающийся увековечиванием памяти героев сопротивления, напомнил накануне Международного женского дня о героине советского подполья, спасшей во время войны более 3 тысяч детей и подростков.

« "В истории Великой Отечественной войны есть подвиги, которые по масштабу сопоставимы с крупнейшими военными операциями, но при этом остаются почти неизвестными широкой публике... Подвиг Матрёны Исаевны Вольской — именно из таких. Она была обычной сельской учительницей начальных классов в Смоленской области",- рассказал РИА Новости председатель правления фонда Илья Васильев.

По словам Васильева, война изменила её судьбу так же, как и судьбы миллионов людей: вместе с мужем она оказалась вовлечена в подпольную деятельность. В рамках нее Вольская распространяла сводки Совинформбюро , собирала информацию о немецких войсках, поддерживала связь с партизанами, и все это происходило буквально под носом у оккупационных властей — дом Вольских находился всего в нескольких десятках метров от немецкого штаба.

"Летом 1942 года на Смоленщине началась подготовка карательной операции нацистов под кодовым названием "Жёлтый слон"... Немцы планировали уничтожить партизан и угнать тысячи детей и подростков в Германию для принудительных работ и медицинских экспериментов",- напомнил он.

В этих условиях было принято решение срочно вывести детей за линию фронта. Руководить этой операцией поручили 23-летней Матрёне Вольской, пояснил Васильев.

"Представьте себе масштаб: более полутора тысяч детей, которых нужно провести через оккупированную территорию, через леса и болота, по дорогам, которые контролировались немцами… В итоге колонна выросла до нескольких тысяч человек",- добавил он.

Колонне предстояло пройти около двухсот километров до станции Торопец — единственного узла, через который можно было эвакуировать людей в советский тыл.

"И всё это под бомбёжками, при постоянной угрозе обнаружения, при нехватке воды и еды. Немцы сжигали деревни на пути колонны, отравляли колодцы, бомбили людей с воздуха",- пояснил Васильев.

Несмотря на тяжелейшие условия, Вольская не отступила, выстроила строгую систему дисциплины, разбила детей на отряды, назначила старших, сама уходила в разведку вперёд на несколько километров, чтобы проверить дорогу.

Председатель Фонда правления Печерского признался, что его больше всего поразило, что на момент операции сама Матрена Вольская была на пятом месяце беременности.