Рейтинг@Mail.ru
Главу таможенной администрации Венгрии внесли в базу "Миротворца" - РИА Новости, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:42 07.03.2026
https://ria.ru/20260307/vengriya-2079250766.html
Главу таможенной администрации Венгрии внесли в базу "Миротворца"
Главу таможенной администрации Венгрии внесли в базу "Миротворца" - РИА Новости, 07.03.2026
Главу таможенной администрации Венгрии внесли в базу "Миротворца"
Руководитель национальной налоговой и таможенной администрации Венгрии Ференц Вагуйхели был внесен в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец",... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T17:42:00+03:00
2026-03-07T17:42:00+03:00
в мире
украина
венгрия
донецкая народная республика
петер сийярто
дунья миятович
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950619818_0:23:3071:1750_1920x0_80_0_0_125e9e2320796c75de25a5b552995eb5.jpg
https://ria.ru/20260205/perechen-2072512347.html
украина
венгрия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950619818_272:0:3001:2047_1920x0_80_0_0_cdd41b014cc21401a572f307901a224b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, венгрия, донецкая народная республика, петер сийярто, дунья миятович, обсе
В мире, Украина, Венгрия, Донецкая Народная Республика, Петер Сийярто, Дунья Миятович, ОБСЕ
Главу таможенной администрации Венгрии внесли в базу "Миротворца"

Главу налоговой администрации Венгрии Вагуйхели внесли в базу "Миротворца"

© AP Photo / Denes ErdosФлаг Венгрии в Будапеште
Флаг Венгрии в Будапеште - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Флаг Венгрии в Будапеште. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Руководитель национальной налоговой и таможенной администрации Венгрии Ференц Вагуйхели был внесен в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости.
Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии заявило в пятницу, что задержало по подозрению в отмывании денег семь граждан Украины, включая бывшего генерала украинских спецслужб, отвечавшего за перевозку из Австрии на Украину 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девяти килограммов золота. Как заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, венгерские власти требуют от Украины объяснений и проведут собственное расследование.
"Миротворец" обвиняет Вагуйхели в якобы соучастии в похищении граждан Украины, хищении госсредств и спецтехники Украины, а также в разжигании межнациональной и межгосударственной вражды.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов.
Федеральная служба по финансовому мониторингу - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Создателя сайта "Миротворец" внесли в список террористов и экстремистов
5 февраля, 16:43
 
В миреУкраинаВенгрияДонецкая Народная РеспубликаПетер СийяртоДунья МиятовичОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала