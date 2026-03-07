Главу таможенной администрации Венгрии внесли в базу "Миротворца"

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Руководитель национальной налоговой и таможенной администрации Венгрии Ференц Вагуйхели был внесен в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости.

"Миротворец" обвиняет Вагуйхели в якобы соучастии в похищении граждан Украины, хищении госсредств и спецтехники Украины, а также в разжигании межнациональной и межгосударственной вражды.