https://ria.ru/20260307/turtsiya-2079248529.html
СМИ: турецкую певицу заподозрили в оскорблении Эрдогана на концерте
СМИ: турецкую певицу заподозрили в оскорблении Эрдогана на концерте - РИА Новости, 07.03.2026
СМИ: турецкую певицу заподозрили в оскорблении Эрдогана на концерте
Генпрокуратура турецкой провинции Мугла начала в субботу расследование в отношении популярной певицы Ханде Йенер по подозрению в оскорблении президента страны... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T17:26:00+03:00
2026-03-07T17:26:00+03:00
2026-03-07T17:26:00+03:00
в мире
мугла (провинция)
стамбул
реджеп тайип эрдоган
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079247178_0:246:960:786_1920x0_80_0_0_70af355f6827cdbf18015870fdc13506.jpg
https://ria.ru/20260105/akter-2066502375.html
мугла (провинция)
стамбул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079247178_0:156:960:876_1920x0_80_0_0_3330a5bf79a2ef95068e7dc6d2ada172.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мугла (провинция), стамбул, реджеп тайип эрдоган, генеральная прокуратура рф
В мире, Мугла (провинция), Стамбул, Реджеп Тайип Эрдоган, Генеральная прокуратура РФ
СМИ: турецкую певицу заподозрили в оскорблении Эрдогана на концерте
В Турции задержали певицу Ханде Йенер по подозрению в оскорблении Эрдогана