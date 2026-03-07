Рейтинг@Mail.ru
СМИ: турецкую певицу заподозрили в оскорблении Эрдогана на концерте - РИА Новости, 07.03.2026
17:26 07.03.2026
СМИ: турецкую певицу заподозрили в оскорблении Эрдогана на концерте
Генпрокуратура турецкой провинции Мугла начала в субботу расследование в отношении популярной певицы Ханде Йенер по подозрению в оскорблении президента страны... РИА Новости, 07.03.2026
в мире
мугла (провинция)
стамбул
реджеп тайип эрдоган
генеральная прокуратура рф
мугла (провинция)
стамбул
в мире, мугла (провинция), стамбул, реджеп тайип эрдоган, генеральная прокуратура рф
В мире, Мугла (провинция), Стамбул, Реджеп Тайип Эрдоган, Генеральная прокуратура РФ
СМИ: турецкую певицу заподозрили в оскорблении Эрдогана на концерте

В Турции задержали певицу Ханде Йенер по подозрению в оскорблении Эрдогана

CC BY 2.0 / Emre Yanık / Hande Yener Harbiye 2015 - 20 Ханде Йенер
Ханде Йенер - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
CC BY 2.0 / Emre Yanık / Hande Yener Harbiye 2015 - 20
Ханде Йенер
СТАМБУЛ, 7 мар – РИА Новости. Генпрокуратура турецкой провинции Мугла начала в субботу расследование в отношении популярной певицы Ханде Йенер по подозрению в оскорблении президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана на концерте, передает телеканал Ahaber.
"Генпрокуратура Муглы сообщила о начатом в отношении Йенер расследовании по подозрению в попытке нарушить конституционный строй и оскорблении президента за кричалки на концерте и другие высказывания", - сообщил канал.
Поводом для следствия стали жалобы после того, как певица подхватила популярный у оппозиции призыв зрителей на концерте в Мугле – "кто не прыгает, тот поддерживает Тайипа (Эрдогана – ред.)", и ряд высказываний на концерте в Стамбуле.
Певица вызвана на допрос в качестве подозреваемой.
Догукан Гюнгёр в сериале Клюквенный щербет - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Актера турецкого сериала "Клюквенный щербет" задержали по делу о наркотиках
5 января, 17:58
 
В миреМугла (провинция)СтамбулРеджеп Тайип ЭрдоганГенеральная прокуратура РФ
 
 
