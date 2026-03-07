В Турции опровергли сообщения о подготовке к войне

«

"В некоторых СМИ появились не соответствующие действительности сообщения, что назначение руководителей департаментов по ЧС и планированию обороны якобы выполнено из-за региональных событий и в рамках подготовки к войне. На самом деле эти департаменты были созданы еще в октябре 2025 года... нынешние назначения не указывают на подготовку к войне, речь идет о заранее запланированной мере, нацеленной на усиление совместных действий организаций в условиях природных катастроф, ЧП и гражданской обороны", - заявил центр.