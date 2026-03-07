В Турции опровергли сообщения о подготовке к войне

СТАМБУЛ, 7 мар – РИА Новости. Сообщения ряда СМИ о том, что назначение руководителей департаментов по ЧС и планированию обороны сделано в рамках подготовки Турции к войне, не соответствуют действительности, сообщил РИА Новости в субботу Центр по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции.
Официальный вестник Resmi Gazete опубликовал в субботу указ президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о назначении руководителей Департаментов по чрезвычайным ситуациям и планировании обороны во всех министерствах, кроме минобороны.
«
"В некоторых СМИ появились не соответствующие действительности сообщения, что назначение руководителей департаментов по ЧС и планированию обороны якобы выполнено из-за региональных событий и в рамках подготовки к войне. На самом деле эти департаменты были созданы еще в октябре 2025 года... нынешние назначения не указывают на подготовку к войне, речь идет о заранее запланированной мере, нацеленной на усиление совместных действий организаций в условиях природных катастроф, ЧП и гражданской обороны", - заявил центр.
Центр призвал не обращать внимания на манипулятивные публикации, призванные вызвать массовую панику.
Турция считает, что вероятность ее военного конфликта с Израилем на данный момент крайне низкая, заявил в пятницу министр обороны Турции Яшар Гюлер.