На Шри-Ланке открылась горячая линия для туристов

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Шри-Ланка открыла горячую линию для туристов из-за закрытия воздушного пространства на Ближнем Востоке, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР).

Отмечается, что Sri Lanka Tourism Information Centre готовы помочь путешественникам с консультациями, информацией о поездках, а также поддержкой по вопросам путешествий.