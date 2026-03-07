На Шри-Ланке открылась горячая линия для туристов

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Шри-Ланка открыла горячую линию для туристов из-за закрытия воздушного пространства на Ближнем Востоке, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР).
"Власти Шри-Ланки сообщили, что из-за закрытия воздушного пространства на Ближнем Востоке для иностранных туристов работает круглосуточная линия помощи", - говорится в сообщении.
АТОР сообщил номер туристической горячей линии: 1912.
Отмечается, что Sri Lanka Tourism Information Centre готовы помочь путешественникам с консультациями, информацией о поездках, а также поддержкой по вопросам путешествий.
Горячая линия работает круглосуточно, а обратиться туда могут туристы, которым требуется помощь из-за изменений авиасообщения.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство.