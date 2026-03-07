Рейтинг@Mail.ru
Израиль атаковал два объекта по производству баллистических ракет в Иране - РИА Новости, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:44 07.03.2026
https://ria.ru/20260307/tsahal-2079290007.html
Израиль атаковал два объекта по производству баллистических ракет в Иране
Израиль атаковал два объекта по производству баллистических ракет в Иране - РИА Новости, 07.03.2026
Израиль атаковал два объекта по производству баллистических ракет в Иране
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала для ключевых объекта по производству баллистических ракет, расположенные в Иране, сообщила в субботу пресс-служба армии. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T21:44:00+03:00
2026-03-07T21:44:00+03:00
в мире
иран
израиль
парчин
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918114509_0:22:1600:922_1920x0_80_0_0_4f37b67e5c3e2dcea7fae81506dd0b84.jpg
https://ria.ru/20260306/iran-2078917026.html
иран
израиль
парчин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918114509_90:0:1510:1065_1920x0_80_0_0_7b1da53f2e352c37e339a1f0c7caa998.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, израиль, парчин, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, Парчин, Военная операция США и Израиля против Ирана
Израиль атаковал два объекта по производству баллистических ракет в Иране

ЦАХАЛ атаковала 2 ключевых объекта по производству баллистических ракет в Иране

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 мар – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала для ключевых объекта по производству баллистических ракет, расположенные в Иране, сообщила в субботу пресс-служба армии.
"Сотни истребителей ВВС Израиля нанесли удары по двум ключевым объектам иранского… режима по производству баллистических ракет и другого вооружения. Эти объекты расположены в районах округа Парчин и города Шахруд", - говорится в сообщении.
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Иран пообещал усилить удары по позициям противников
6 марта, 08:35
 
В миреИранИзраильПарчинВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала