Израиль атаковал два объекта по производству баллистических ракет в Иране
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала для ключевых объекта по производству баллистических ракет, расположенные в Иране, сообщила в субботу пресс-служба армии. РИА Новости, 07.03.2026
в мире
иран
израиль
парчин
военная операция сша и израиля против ирана
иран
израиль
парчин
