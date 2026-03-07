Travelata компенсирует туристам из Петербурга обратные билеты с Гоа

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Онлайн-магазин туров Travelata компенсирует паре туристов из Петербурга, которые столкнулись с проблемами при возвращении из отпуска на Гоа, обратные билеты, а также продление проживания, сообщили РИА Новости в компании.

По словам директора по маркетингу интернет-магазина туров Travelata Олега Козырева, пара из Петербурга должна была вылететь на Гоа из Москвы чартерным рейсом 23 февраля. Однако из-за временного закрытия аэропорта в Петербурге они не успели в Москву на чартерный рейс и в итоге купили билеты из Москвы на регулярный рейс в Дели

"Билеты туристы приобрели ночью самостоятельно, Travelata не предлагала этого делать, как сообщалось в СМИ. При этом изначально и мы, и туроператор были уверены, что билеты на обратный чартерный рейс сохранены", - добавил Козырев.

По словам представителя Travelata, выяснилось, что влетать в Индию и вылетать из страны можно либо только чартерными рейсами, либо только регулярными.

"Влетать регулярным рейсом, а вылетать чартерным - невозможно. Именно поэтому обратные билеты оказались в Индии аннулированы. В итоге туристы купили обратные билеты, мы их компенсируем, также за наш счет продлен отель", - заключил Козырев.