Travelata компенсирует туристам из Петербурга обратные билеты с Гоа
7 мар 2026
Travelata компенсирует туристам из Петербурга обратные билеты с Гоа
Онлайн-магазин туров Travelata компенсирует паре туристов из Петербурга, которые столкнулись с проблемами при возвращении из отпуска на Гоа, обратные билеты, а... РИА Новости, 07.03.2026
Travelata компенсирует туристам из Петербурга обратные билеты с Гоа
РИА Новости: Travelata компенсирует застрявшим на Гоа туристам обратные билеты
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Онлайн-магазин туров Travelata компенсирует паре туристов из Петербурга, которые столкнулись с проблемами при возвращении из отпуска на Гоа, обратные билеты, а также продление проживания, сообщили РИА Новости в компании.
По словам директора по маркетингу интернет-магазина туров Travelata Олега Козырева, пара из Петербурга
должна была вылететь на Гоа
из Москвы
чартерным рейсом 23 февраля. Однако из-за временного закрытия аэропорта в Петербурге они не успели в Москву на чартерный рейс и в итоге купили билеты из Москвы на регулярный рейс в Дели
.
"Билеты туристы приобрели ночью самостоятельно, Travelata не предлагала этого делать, как сообщалось в СМИ. При этом изначально и мы, и туроператор были уверены, что билеты на обратный чартерный рейс сохранены", - добавил Козырев.
По словам представителя Travelata, выяснилось, что влетать в Индию
и вылетать из страны можно либо только чартерными рейсами, либо только регулярными.
"Влетать регулярным рейсом, а вылетать чартерным - невозможно. Именно поэтому обратные билеты оказались в Индии аннулированы. В итоге туристы купили обратные билеты, мы их компенсируем, также за наш счет продлен отель", - заключил Козырев.
По его словам, туроператор Pegas Touristik также частично вернул деньги за билеты.