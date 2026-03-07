Рейтинг@Mail.ru
Синнер вышел в третий круг "Мастерса" в Индиан-Уэллсе - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
08:02 07.03.2026 (обновлено: 08:20 07.03.2026)
https://ria.ru/20260307/tennis-2079179621.html
Синнер вышел в третий круг "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Синнер вышел в третий круг "Мастерса" в Индиан-Уэллсе - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Синнер вышел в третий круг "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер вышел в третий круг теннисного турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого превышает 9,4... РИА Новости Спорт, 07.03.2026
2026-03-07T08:02:00+03:00
2026-03-07T08:20:00+03:00
теннис
спорт
индиан-уэллс
янник синнер
денис шаповалов
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/12/2017728149_0:74:1080:682_1920x0_80_0_0_01e640dba237d16ec7504721930fc151.jpg
https://ria.ru/20260307/gauff-2079178829.html
индиан-уэллс
сша
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/12/2017728149_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_aed374b9d683fd28ba297fa932d6c732.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, индиан-уэллс, янник синнер, денис шаповалов, сша
Теннис, Спорт, Индиан-Уэллс, Янник Синнер, Денис Шаповалов, США
Синнер вышел в третий круг "Мастерса" в Индиан-Уэллсе

Синнер отдал два гейма Сврчине и вышел в третий круг "Мастерса" в Индиан-Уэллсе

© Соцсети спортсменаЯнник Синнер
Янник Синнер - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© Соцсети спортсмена
Янник Синнер. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер вышел в третий круг теннисного турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого превышает 9,4 млн долларов.
В матче второго круга получивший второй номер посева Синнер обыграл чеха Далибора Сврчину (109-я ракетка мира) со счетом 6:1, 6:1. Теннисисты провели на корте 1 час 5 минут.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
BNP Paribas Open
07 марта 2026 • начало в 05:10
Завершен
Далибор Сврчина
0 : 21:61:6
Янник Синнер
Календарь Турнирная таблица История встреч
Следующим соперником Синнера станет канадец Денис Шаповалов (39).
Американская теннисистка Кори (Коко) Гауфф - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Гауфф обыграла Рахимову в Индиан-Уэллсе
Вчера, 07:45
 
ТеннисСпортИндиан-УэллсЯнник СиннерДенис ШаповаловСША
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Нефтехимик
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Салават Юлаев
    6
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Барыс
    4
    8
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Спартак Москва
    1
    7
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Балтика
    1
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Сибирь
    6
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нижний Новгород
    Сочи
    2
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Москва
    СКА
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Бостон
    Вашингтон
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Реал Сосьедад
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Атлетик Бильбао
    Барселона
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Манчестер Сити
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала