https://ria.ru/20260307/tel-aviv-2079298209.html
В небе над Тель-Авивом перехватили ракету
В небе над Тель-Авивом перехватили ракету - РИА Новости, 07.03.2026
В небе над Тель-Авивом перехватили ракету
В Тель-Авиве и центральном Израиле сработали сирены воздушной тревоги, над городом зафиксирован перехват ракеты, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T23:09:00+03:00
2026-03-07T23:09:00+03:00
2026-03-07T23:10:00+03:00
в мире
иран
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022628590_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_0a883c71f1aa6f5f05cae6bb2e25de42.jpg
https://ria.ru/20260307/iran-2079297768.html
иран
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022628590_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_0f89e4909459a83ff5faed5c4d54ba83.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
В небе над Тель-Авивом перехватили ракету
В небе над Тель-Авивом перехватили ракету, работают сирены