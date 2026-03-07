Рейтинг@Mail.ru
В небе над Тель-Авивом перехватили ракету - РИА Новости, 07.03.2026
23:09 07.03.2026
В небе над Тель-Авивом перехватили ракету
В Тель-Авиве и центральном Израиле сработали сирены воздушной тревоги, над городом зафиксирован перехват ракеты, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.03.2026
в мире
иран
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
иран
израиль
в мире, иран, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
В небе над Тель-Авивом перехватили ракету

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 мар - РИА Новости. В Тель-Авиве и центральном Израиле сработали сирены воздушной тревоги, над городом зафиксирован перехват ракеты, передает корреспондент РИА Новости.
За несколько минут до тревоги Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что зафиксировала пуски ракет из Ирана.
По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах, воздушная тревога сработала в десятках населенных пунктов центральной части Израиля.
Несколько американских военных попали в плен, заявил Совбез Ирана
