В Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги
В Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 07.03.2026
В Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги
Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве после шестой за день ракетной атаки со стороны Ирана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T22:10:00+03:00
2026-03-07T22:10:00+03:00
2026-03-07T22:10:00+03:00
2026
