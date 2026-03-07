Рейтинг@Mail.ru
В Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:10 07.03.2026
https://ria.ru/20260307/tel-aviv-2079291915.html
В Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги
В Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 07.03.2026
В Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги
Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве после шестой за день ракетной атаки со стороны Ирана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T22:10:00+03:00
2026-03-07T22:10:00+03:00
в мире
иран
израиль
западный берег реки иордан
али хаменеи
амир саид иравани
оон
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077469902_0:304:3070:2031_1920x0_80_0_0_e84d06b73be139377a81effe25490d9c.jpg
https://ria.ru/20260307/vzryvy-2079163567.html
https://ria.ru/20260307/pusk-2079174935.html
иран
израиль
западный берег реки иордан
тель-авив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077469902_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_67a70eaacb7f86db5cb2a0e73457e8fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, израиль, западный берег реки иордан, али хаменеи, амир саид иравани, оон, военная операция сша и израиля против ирана, тель-авив
В мире, Иран, Израиль, Западный берег реки Иордан, Али Хаменеи, Амир Саид Иравани, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана, Тель-Авив
В Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги

РИА Новости: в Тель-Авиве после шестой за день ракетной атаки прозвучали сирены

© REUTERS / Itai RonЛюди в укрытии в Тель-Авиве, Израиль
Люди в укрытии в Тель-Авиве, Израиль - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© REUTERS / Itai Ron
Люди в укрытии в Тель-Авиве, Израиль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 мар - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве после шестой за день ракетной атаки со стороны Ирана, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее армия Израиля сообщила, что зафиксировала пуски из Ирана.
Перехват ракеты в небе над Тель-Авивом, Израиль - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Над Тель-Авивом после запуска ракет из Ирана слышны взрывы
Вчера, 01:58
По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах, сигнал тревоги был активирован на значительной части территории центрального Израиля, а также на Западном берегу реки Иордан.
Данных о падениях ракет или пострадавших не поступало.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи человек.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Работа ПВО в Израиле - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Израиль зафиксировал четвертый за ночь пуск ракет из Ирана
Вчера, 06:35
 
В миреИранИзраильЗападный берег реки ИорданАли ХаменеиАмир Саид ИраваниООНВоенная операция США и Израиля против ИранаТель-Авив
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала