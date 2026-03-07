Рейтинг@Mail.ru
Saudi Aramco временно перенаправит танкеры с нефтью в порт Янбу - РИА Новости, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:47 07.03.2026
https://ria.ru/20260307/tankery-2079300964.html
Saudi Aramco временно перенаправит танкеры с нефтью в порт Янбу
Saudi Aramco временно перенаправит танкеры с нефтью в порт Янбу - РИА Новости, 07.03.2026
Saudi Aramco временно перенаправит танкеры с нефтью в порт Янбу
Саудовская нефтегазовая компания Saudi Aramco временно станет направлять танкеры с нефтью в порт Янбу на Красном море из-за ситуации вокруг Ормузского пролива,... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T23:47:00+03:00
2026-03-07T23:47:00+03:00
красное море
ормузский пролив
saudi aramco
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148197/03/1481970320_0:256:4911:3018_1920x0_80_0_0_a509951d77700ea567acf40d936165f7.jpg
https://ria.ru/20260301/mid-2077697952.html
красное море
ормузский пролив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148197/03/1481970320_273:0:4637:3273_1920x0_80_0_0_bb379ddc09d1e022c4fe9fcfd1ba698a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красное море, ормузский пролив, saudi aramco, в мире
Красное море, Ормузский пролив, Saudi Aramco, В мире
Saudi Aramco временно перенаправит танкеры с нефтью в порт Янбу

Saudi Aramco будет направлять танкеры с нефтью в порт Янбу

© Fotolia / hanohikiТанкер
Танкер - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© Fotolia / hanohiki
Танкер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОХА, 7 мар - РИА Новости. Саудовская нефтегазовая компания Saudi Aramco временно станет направлять танкеры с нефтью в порт Янбу на Красном море из-за ситуации вокруг Ормузского пролива, говорится в переданном саудовским телеканалом Al Ekhbariya заявлении компании.
"Перевозки сырой нефти временно перенаправлены в порт Янбу. Aramco вносит корректировки в операции по транспортировке нефти для повышения безопасности и обеспечения непрерывности обслуживания", - отметила компания.
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
МИД России сообщил, чем грозит остановку судоходства в Ормузском проливе
1 марта, 17:31
 
Красное мореОрмузский проливSaudi AramcoВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала