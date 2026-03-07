https://ria.ru/20260307/tankery-2079300964.html
Saudi Aramco временно перенаправит танкеры с нефтью в порт Янбу
Саудовская нефтегазовая компания Saudi Aramco временно станет направлять танкеры с нефтью в порт Янбу на Красном море из-за ситуации вокруг Ормузского пролива,... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T23:47:00+03:00
красное море
ормузский пролив
saudi aramco
в мире
