https://ria.ru/20260307/svo-2079210120.html
ВСУ за сутки потеряли более 360 боевиков в зоне действия "Востока"
ВСУ за сутки потеряли более 360 боевиков в зоне действия "Востока" - РИА Новости, 07.03.2026
ВСУ за сутки потеряли более 360 боевиков в зоне действия "Востока"
ВСУ за сутки потеряли более 360 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T12:20:00+03:00
2026-03-07T12:20:00+03:00
2026-03-07T12:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077127198_0:124:2953:1785_1920x0_80_0_0_16d834a7139e737a2b571244df6313a0.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077127198_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_cb5c92e1f4e9958456da349eef8ea85c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ за сутки потеряли более 360 боевиков в зоне действия "Востока"
ВСУ потеряли более 360 боевиков в зоне группировки "Восток" за сутки