ВСУ за сутки потеряли более 360 боевиков в зоне действия "Востока"
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:20 07.03.2026 (обновлено: 12:23 07.03.2026)
ВСУ за сутки потеряли более 360 боевиков в зоне действия "Востока"
ВСУ за сутки потеряли более 360 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщили в субботу в Минобороны РФ.
ВСУ за сутки потеряли более 360 боевиков в зоне действия "Востока"

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 360 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"Противник потерял более 360 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин и три автомобиля", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Нанесено поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Старокасьяновское, Заречное, Коломийцы, Новоскелеватое Днепропетровской области, Комсомольское, Верхняя Терса и Воздвижевка Запорожской области, добавили в Минобороны России.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
