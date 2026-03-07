Свищев отметил важность первой медали России на Паралимпиаде

МОСКВА, 7 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Первая награда на Паралимпийских играх, бронзовая медаль горнолыжницы Варвары Ворончихиной, очень важна и для паралимпийской сборной России, и для всей России, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев.