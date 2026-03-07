Свищев отметил важность первой медали России на Паралимпиаде

МОСКВА, 7 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Первая награда на Паралимпийских играх, бронзовая медаль горнолыжницы Варвары Ворончихиной, очень важна и для паралимпийской сборной России, и для всей России, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев.
Ворончихина в скоростном спуске выступала в классе LW 6/8-2 (поражение части руки) и финишировала с результатом 1 минута 24,47 секунды.
"Бронзовая медаль Варвары Ворончихиной – это очень круто. Первая награда на Паралимпийских играх очень важна и для нашей небольшой, но очень дружной и сильной команды в Италии, и для всей нашей страны. Я уверен, что это не последняя награда наших спортсменов на Паралимпиаде. Поздравляю Варвару, ее успех очень приятен для всех российских любителей спорта", - сказал Свищев.
Паралимпиада-2026 проходит с 6 по 15 марта в Милане и Кортина-д'Ампеццо. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Шесть россиян выступают на Играх под национальным флагом и с государственным гимном.