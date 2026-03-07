Рейтинг@Mail.ru
Свищев отметил важность первой медали России на Паралимпиаде - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:44 07.03.2026
https://ria.ru/20260307/svischev-2079212127.html
Свищев отметил важность первой медали России на Паралимпиаде
Свищев отметил важность первой медали России на Паралимпиаде - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Свищев отметил важность первой медали России на Паралимпиаде
Первая награда на Паралимпийских играх, бронзовая медаль горнолыжницы Варвары Ворончихиной, очень важна и для паралимпийской сборной России, и для всей России,... РИА Новости Спорт, 07.03.2026
2026-03-07T12:44:00+03:00
2026-03-07T12:44:00+03:00
спорт
дмитрий свищев
паралимпийский комитет россии (пкр)
паралимпийские игры
паралимпийские игры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796051280_0:282:2918:1923_1920x0_80_0_0_aa30deed7b99ec8cd4816275561bf641.jpg
https://ria.ru/20260307/voronchihina-2079211839.html
https://ria.ru/20260307/skeyt-2079210787.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796051280_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_d4dad7468ea859d524770571fc50f852.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, дмитрий свищев, паралимпийский комитет россии (пкр), паралимпийские игры, паралимпийские игры
Спорт, Дмитрий Свищев, Паралимпийский комитет России (ПКР), Паралимпийские игры, Паралимпийские игры
Свищев отметил важность первой медали России на Паралимпиаде

Свищев заявил, что медаль Ворончихиной на Паралимпиаде важна для всей страны

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкДмитрий Свищев
Дмитрий Свищев - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Первая награда на Паралимпийских играх, бронзовая медаль горнолыжницы Варвары Ворончихиной, очень важна и для паралимпийской сборной России, и для всей России, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев.
Ворончихина в скоростном спуске выступала в классе LW 6/8-2 (поражение части руки) и финишировала с результатом 1 минута 24,47 секунды.
Варвара Ворончихина - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Ворончихина рассказала об эмоциях от завоевания медали на Паралимпиаде
Вчера, 12:39
"Бронзовая медаль Варвары Ворончихиной – это очень круто. Первая награда на Паралимпийских играх очень важна и для нашей небольшой, но очень дружной и сильной команды в Италии, и для всей нашей страны. Я уверен, что это не последняя награда наших спортсменов на Паралимпиаде. Поздравляю Варвару, ее успех очень приятен для всех российских любителей спорта", - сказал Свищев.
Паралимпиада-2026 проходит с 6 по 15 марта в Милане и Кортина-д'Ампеццо. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Шесть россиян выступают на Играх под национальным флагом и с государственным гимном.
Максим Лаллав - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Шестнадцатилетний Максим Лаллав представит РФ на ЧМ по параскейтбордингу
Вчера, 12:27
 
СпортДмитрий СвищевПаралимпийский комитет России (ПКР)Паралимпийские игрыПаралимпийские игры
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Нефтехимик
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Салават Юлаев
    6
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Барыс
    4
    8
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Спартак Москва
    1
    7
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Балтика
    1
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Сибирь
    6
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нижний Новгород
    Сочи
    2
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Москва
    СКА
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Бостон
    Вашингтон
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Реал Сосьедад
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Атлетик Бильбао
    Барселона
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Манчестер Сити
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала