Рейтинг@Mail.ru
Разбитая группировкой "Днепр" бригада ВСУ пытается усилиться наемниками - РИА Новости, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:51 07.03.2026
https://ria.ru/20260307/spetsoperatsiya-2079173098.html
Разбитая группировкой "Днепр" бригада ВСУ пытается усилиться наемниками
Разбитая группировкой "Днепр" бригада ВСУ пытается усилиться наемниками - РИА Новости, 07.03.2026
Разбитая группировкой "Днепр" бригада ВСУ пытается усилиться наемниками
Сто двадцать восьмая горно-штурмовая бригада ВСУ пытается восполнить нанесенные ей группировкой ВС РФ "Днепр" потери за счет наемников, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T05:51:00+03:00
2026-03-07T05:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962101409_252:0:3072:1586_1920x0_80_0_0_f5f6aae63df9b51a100d470af46dea5e.jpg
https://ria.ru/20260306/vsu-2079089552.html
россия
запорожская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962101409_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_0b60deab9138412f6d72909f75068d20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, запорожская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Украина, Вооруженные силы Украины
Разбитая группировкой "Днепр" бригада ВСУ пытается усилиться наемниками

РИА Новости: разбитая ВС РФ 128-я бригада ВСУ пытается усилиться наемниками

© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Сто двадцать восьмая горно-штурмовая бригада ВСУ пытается восполнить нанесенные ей группировкой ВС РФ "Днепр" потери за счет наемников, выяснило РИА Новости.
МО России 8 февраля сообщило, что группировка "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в Запорожской области.
На ресурсах структуры, отвечающей за вербовку иностранных боевиков для ВСУ, появились четыре вакансии в 128-й бригаде, исключительно на боевые специальности: вербовщики пытаются найти наемников на должности пулеметчика, гранатометчика, стрелка и стрелка-санитара.
Минобороны РФ неоднократно отмечало, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военнослужащие продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
ВСУ почти полностью лишились поставок продовольствия в Харьковской области
6 марта, 17:52
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала