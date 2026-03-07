Разбитая группировкой "Днепр" бригада ВСУ пытается усилиться наемниками

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Сто двадцать восьмая горно-штурмовая бригада ВСУ пытается восполнить нанесенные ей группировкой ВС РФ "Днепр" потери за счет наемников, выяснило РИА Новости.

На ресурсах структуры, отвечающей за вербовку иностранных боевиков для ВСУ, появились четыре вакансии в 128-й бригаде, исключительно на боевые специальности: вербовщики пытаются найти наемников на должности пулеметчика, гранатометчика, стрелка и стрелка-санитара.