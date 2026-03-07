МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Сто двадцать восьмая горно-штурмовая бригада ВСУ пытается восполнить нанесенные ей группировкой ВС РФ "Днепр" потери за счет наемников, выяснило РИА Новости.
МО России 8 февраля сообщило, что группировка "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в Запорожской области.
На ресурсах структуры, отвечающей за вербовку иностранных боевиков для ВСУ, появились четыре вакансии в 128-й бригаде, исключительно на боевые специальности: вербовщики пытаются найти наемников на должности пулеметчика, гранатометчика, стрелка и стрелка-санитара.
Минобороны РФ неоднократно отмечало, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военнослужащие продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.