"Спартак" разгромил "Ладу" в матче КХЛ
Московский "Спартак" на выезде разгромил тольяттинскую "Ладу" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 07.03.2026
2026-03-07T18:20:00+03:00
"Спартак" разгромил "Ладу" в матче КХЛ
