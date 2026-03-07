Рейтинг@Mail.ru
"Спартак" разгромил "Ладу" в матче КХЛ
Хоккей
 
18:20 07.03.2026
"Спартак" разгромил "Ладу" в матче КХЛ
"Спартак" разгромил "Ладу" в матче КХЛ
"Спартак" разгромил "Ладу" в матче КХЛ

Хоккеисты "Спартака"
Хоккеисты "Спартака". Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Московский "Спартак" на выезде разгромил тольяттинскую "Ладу" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Тольятти, завершилась со счетом 7:1 (3:0, 2:0, 2:1) в пользу гостей, в составе которых отличились Павел Порядин (14-я и 52-я минуты), Михаил Мальцев (15), Даниил Орлов (16), Иван Морозов (24), Джозеф Кин (28) и Александр Пашин (44). У "Лады" шайбу забросил Андрей Алтыбармакян (45).
"Красно-белые" обыграли "Ладу" во всех трех очных матчах в текущем регулярном чемпионате.
"Спартак", набрав 72 очка, поднялся на седьмую позицию в турнирной таблице Западной конференции, где "Лада" с 45 баллами располагается на десятом месте. В воскресенье команды снова встретятся в Тольятти в рамках регулярного чемпионата КХЛ, начало матча - 16:00 мск.
Хоккей - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Минское "Динамо" продлило контракт с канадским хоккеистом Мелошем
Хоккей Спорт Павел Порядин Михаил Мальцев ХК Спартак (Москва) Лада Иван Морозов КХЛ 2025-2026
 
