Швейцария уточнила правила вывоза предметов роскоши для россиян - РИА Новости, 07.03.2026
11:40 07.03.2026
Швейцария уточнила правила вывоза предметов роскоши для россиян
Швейцария уточнила правила вывоза предметов роскоши для россиян - РИА Новости, 07.03.2026
Швейцария уточнила правила вывоза предметов роскоши для россиян
Власти Швейцарии уточнили действующие ограничения для россиян на продажу, вывоз и транзит предметов роскоши из страны - запрет распространяется на товары... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T11:40:00+03:00
2026-03-07T11:40:00+03:00
в мире
швейцария
украина
австрия
швейцария
украина
австрия
Новости
ru-RU
в мире, швейцария, украина, австрия
В мире, Швейцария, Украина, Австрия
Швейцария уточнила правила вывоза предметов роскоши для россиян

РИА Новости: Швейцария уточнила ограничения на вывоз и транзит предметов роскоши

Флаг Швейцарии в Оберхофене
Флаг Швейцарии в Оберхофене - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© Fotolia / swisshippo
Флаг Швейцарии в Оберхофене. Архивное фото
БЕРН, 7 мар - РИА Новости. Власти Швейцарии уточнили действующие ограничения для россиян на продажу, вывоз и транзит предметов роскоши из страны - запрет распространяется на товары стоимостью свыше 300 швейцарских франков за единицу, об этом РИА Новости сообщили в федеральном департаменте экономики Швейцарии.
"Согласно статье 14b Постановления о мерах в связи с ситуацией на Украине применяется следующее: продажа, поставка, вывоз, транспортировка и транзит предметов роскоши в соответствии с Приложением 18 лицам, компаниям или организациям в Российской Федерации либо для использования на территории Российской Федерации запрещены", - отметили в ведомстве.
Там уточнили, что если в перечне не указано иное, "действует пороговая стоимость в размере 300 швейцарских франков (около 30 тысяч рублей)".
"Для предметов, например бижутерии и ювелирных изделий, которые физические лица, выезжающие из Швейцарии, носят при себе, используют в личных целях и не предназначают для продажи, применяется исключение", - добавили в департаменте.
Таким образом, ограничения для россиян касаются прежде всего покупок, предназначенных для вывоза или передачи третьим лицам, а не личного ношения.
Как ранее сообщили РИА Новости в таможне Австрии, россиянам, вылетающим из этой страны с покупками дороже 300 евро за единицу, может грозить конфискация товаров и судебное разбирательство. Ограничения распространяются на предметы роскоши, в том числе сумки, ювелирные изделия и аксессуары. При выявлении таких товаров их изымают, а пассажира могут не допустить к вылету и привлечь к ответственности.
В миреШвейцарияУкраинаАвстрия
 
 
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
