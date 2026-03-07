Швейцария уточнила правила вывоза предметов роскоши для россиян

БЕРН, 7 мар - РИА Новости. Власти Швейцарии уточнили действующие ограничения для россиян на продажу, вывоз и транзит предметов роскоши из страны - запрет распространяется на товары стоимостью свыше 300 швейцарских франков за единицу, об этом РИА Новости сообщили в федеральном департаменте экономики Швейцарии.

"Согласно статье 14b Постановления о мерах в связи с ситуацией на Украине применяется следующее: продажа, поставка, вывоз, транспортировка и транзит предметов роскоши в соответствии с Приложением 18 лицам, компаниям или организациям в Российской Федерации либо для использования на территории Российской Федерации запрещены", - отметили в ведомстве.

Там уточнили, что если в перечне не указано иное, "действует пороговая стоимость в размере 300 швейцарских франков (около 30 тысяч рублей)".

"Для предметов, например бижутерии и ювелирных изделий, которые физические лица, выезжающие из Швейцарии , носят при себе, используют в личных целях и не предназначают для продажи, применяется исключение", - добавили в департаменте.

Таким образом, ограничения для россиян касаются прежде всего покупок, предназначенных для вывоза или передачи третьим лицам, а не личного ношения.