Посольство России решает вопросы застрявших на Шри-Ланке туристов
14:49 07.03.2026 (обновлено: 14:50 07.03.2026)
Посольство России решает вопросы застрявших на Шри-Ланке туристов
Посольство России на Шри-Ланке призвало застрявших из-за обострения на Ближнем Востоке туристов заполнить форму со своими данными и данными отмененных рейсов. РИА Новости, 07.03.2026
© AP Photo / Rafiq MaqboolКоломбо, Шри-Ланка
Коломбо, Шри-Ланка
© AP Photo / Rafiq Maqbool
Коломбо, Шри-Ланка. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 6 мар - РИА Новости. Посольство России на Шри-Ланке призвало застрявших из-за обострения на Ближнем Востоке туристов заполнить форму со своими данными и данными отмененных рейсов.
"Настоятельно просим оперативно заполнить онлайн-форму по ссылке, чтобы мы могли передать информацию авиакомпаниям. Это необходимо для того, чтобы посольство могло достоверно оценивать происходящее и выходить на контакт с авиакомпаниями, имея на руках данные по каждому туристу", - сообщило посольство в своём канале в Telegram.

Стоимость билета из Шри-Ланки в Москву подскочила до полумиллиона рублей
Вчера, 01:27
В предлагаемой к заполнению форме туристу, в частности, предлагается сообщить свои данные и координаты для связи, отметить авиакомпанию, с помощью которой он должен был вылетать из Шри-Ланки, а также сообщить номер билета, своего места и время вылета.
В посольстве отметили, что в круглосуточном режиме занимаются вопросами российских граждан, которые в силу сложившихся геополитических обстоятельств не могут выехать с территории Шри-Ланка.
"В настоящее время посольство прорабатывает с авиаперевозчиками вопросы, связанные с выполнением ими взятых на себя обязательств в гражданско-правовой сфере, в частности возможность осуществления перевозок по ранее приобретённым маршрутам через государства Персидского залива, включая Объединённые Арабские Эмираты, а также другие страны региона", - добавили в посольстве.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
МИД рассказал о застрявших в странах Азии и Африки россиянах
4 марта, 13:38
 
