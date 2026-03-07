Посольство России решает вопросы застрявших на Шри-Ланке туристов

«

"Настоятельно просим оперативно заполнить онлайн-форму по ссылке, чтобы мы могли передать информацию авиакомпаниям. Это необходимо для того, чтобы посольство могло достоверно оценивать происходящее и выходить на контакт с авиакомпаниями, имея на руках данные по каждому туристу", - сообщило посольство в своём канале в Telegram.