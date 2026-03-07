https://ria.ru/20260307/shnayder-2079161638.html
Россиянка Шнайдер выбыла во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе
Россиянка Шнайдер выбыла во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе
Россиянка Диана Шнайдер уступила румынке Соране Кырсте во втором круге теннисного турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого... РИА Новости Спорт, 07.03.2026
теннис
спорт
диана шнайдер
женская теннисная ассоциация (wta)
Россиянка Шнайдер выбыла во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе
