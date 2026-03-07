Шишкарев выразил гордость от выступления россиян под флагом на Паралимпиаде

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Председатель высшего совета Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев заявил РИА Новости, что испытывает гордость от выступления россиян под национальным флагом на зимних Паралимпийских играх в Италии.