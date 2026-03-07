Рейтинг@Mail.ru
17:50 07.03.2026
Шишкарев выразил гордость от выступления россиян под флагом на Паралимпиаде
Шишкарев выразил гордость от выступления россиян под флагом на Паралимпиаде
Шишкарев выразил гордость от выступления россиян под флагом на Паралимпиаде

Шишкарев заявил, что испытывает гордость от выступления россиян на Паралимпиаде

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСергей Шишкарев
Сергей Шишкарев - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Сергей Шишкарев. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Председатель высшего совета Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев заявил РИА Новости, что испытывает гордость от выступления россиян под национальным флагом на зимних Паралимпийских играх в Италии.
Паралимпиада в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходит с 6 по 15 марта. В Играх принимают участие шесть россиян, сборная впервые с 2014 года выступает с национальной символикой.
"Я смотрел открытие и радовался за ребят. Было бы полным идиотизмом - людей с ограниченными возможностями лишать выступления под флагом и с гимном. Это здорово! Мы всегда чувствуем себя ущемленными и оскорбленными в такой момент (выступления без флага - прим.), а тут полное торжество и гордость за свою страну", - сказал Шишкарев.
В субботу сборная России завоевала две бронзовые медали на Паралимпиаде в Италии. Третьи места в скоростном спуске заняли горнолыжники Варвара Ворончихина и Алексей Бугаев.
Шишкарев: эмоции от золота ОИ-2016 и гала-матча гандболисток сопоставимы
